A járványhelyzetet komolyan kell venni, már sok ország van Európában, ahol a delta variánssal kapcsolatos számok robbanásszerűen nőnek. "Nincs okunk azt feltételezni, hogy nálunk másképp lesz, legalábbis a negyedik hullám megérkezését tekintve" - hangsúlyozta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón július 22-én.

A járvány negyedik hullámát csak széles körű átoltottsággal lehet mérsékelni. Fotó: Getty Images

A negyedik hullám talán a magas átoltottság miatt jöhet később, lehet lassabb, és a csúcsa is lehet alacsonyabban, de nem fogjuk tudni elkerülni a delta variáns terjedése miatt, tette hozzá. "A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) újabb 14 esetben igazolta a delta variánst, így eddig összesen 23 főnél mutatták ki ezt a mutációt, és két főnél a brazil variánst" - mondta a miniszter, aki - szakértőket idézve - leszögezte: a delta variáns terjedése sokszorosa a korábbi variánsoknak, ez ellen az oltások nyújtanak védettséget.

Új területen tennék kötelezővé az oltást

"Az oltási kampány ellenére van bő kétmillió nagykorú személy Magyarországon, aki nem oltatta be magát, nem esett át a betegségen, tehát nem védett" - figyelmeztetett Gulyás. Nem lehet technikai akadályokra hivatkozni szerinte, hiszen bárki bemehet az önkormányzathoz, és ott segítenek neki regisztrálni az oltásra.

Mindenki önmagáért felelős, de hozzátette, most először van olyan javaslat, ami a munkáltató számára is engedné az oltás kötelezővé tételét bizonyos területeken (például a szolgáltató szektorban), ezzel a miniszter is egyetértene. Erről még nincs döntés, nem is volt napirenden, hogy az egészségügyi dolgozók mellett másoknak is kötelező legyen az oltás, de érdemes megvizsgálni a kérdést, például a vendéglátás szektorban, ahol különösen indokolt lenne Gulyás szerint.

A harmadik oltás is bekerül a QR-kódba

Vannak, akik tartanak az oltástól, és a legfiatalabb korosztály érintettsége volt eddig a legkisebb, ezért sokan úgy gondolják, hogy őket nem kell beoltatni, mondta Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, miért lehet ilyen alacsony az átoltottság a legfiatalabb oltható korosztályban.

Ami a harmadik oltást illeti, egyelőre csak ennek lehetőségéről született döntés, és bár azt javasolják, keverjék a vakcinákat, de ettől természetesen szabadon el lehet térni, ha a háziorvos mást javasol egyes esetekben, tájékoztatott a miniszter. "A harmadik oltáshoz elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, hatféle vakcinából lehet választani" - így Gulyás, aki arról is beszélt, hogy még nem döntött a kormány erről, de az lenne a logikus, hogy a magyar védettségi igazolvány QR-kódja a harmadik oltást is tartalmazza majd.

