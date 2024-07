Szamárköhögés: az összes megyét elérte a fertőzés

A 29. naptári héten, július 14. és 21. között összesen 32 esetet jegyeztek fel az országban – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb, hétfőn kiadott járványügyi jelentésében. Szamárköhögésre, avagy pertussisra utaló tünetekkel fordultak orvoshoz betegek a főváros mellett egy tucat megyében, így Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár, Tolna és Veszprém megyében egyaránt. A 32 megbetegedés az idei év eddigi legmagasabb heti adata, egyszersmind önmagában magasabb, mint az elmúlt évek bármelyikének éves (!) összesített megbetegedésszáma.

Mint az a Portfolio elemzéséből kiderül, mostanra az összes megyéből jelentettek szamárköhögéses megbetegedéseket az idei évben. Korábban beszámoltunk róla: nemcsak itthon tapasztalható óriási kiugrás az esetszámokban, hanem Európa számos más országában, sőt, például az Egyesült Államokban is. Bár az NNGYK hivatalos állásfoglalása alapján egyelőre nincs szó járványról, Galgóczi Ágnes, az NNGYK járványügyi főosztályának vezetője a közelmúltban már arról beszélt, hogy a fertőzés immár nem csupán behurcolt esetek formájában fordul elő, hanem országhatárokon belül is terjed. Ezenkívül idén két csecsemő halálát is a betegség és annak szövődményei idézték elő itthon.

A szamárköhögés egy bakteriális fertőzés okozta megbetegedés. Magyarországon 1954 óta elérhető vakcina a betegséggel szemben, illetve az ma a kötelező gyermekkori védőoltások közé tartozik. Az oltási program indulása előtt évi több tízezer megbetegedést kiváltó járványok is előfordultak. A szamárköhögés elsősorban a 6 hónaposnál fiatalabb gyermekekre veszélyes, akik még csak részben vagy egyáltalán nem védettek azzal szemben. Mivel a védőoltással megszerezhető védettség évek alatt gyengül, ezért az NNGYK gyermeket tervező nők számára emlékeztető oltás felvételét javasolja. Emellett minden felnőttnek érdemes felfrissítenie védettségét, aki gyakran érintkezik majd a születendő kicsivel.

