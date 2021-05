Fotók: új vakcinákat kaptak a háziorvosok

Hétvégén sem álltak le az oltóbuszok - nézze meg a képeket!

Magyarországon eddig 4,34 millió személyt oltottak be a koronavírus ellen, 2,53 millióan pedig már a második dózist is megkapták. Már több mint 4,9 millióan regisztráltak védőoltásra, és 80 százalékuknak már be is adták legalább az első adagot. A még oltásra váró regisztráltak továbbra is tudnak online időpontot foglalni - Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásra -, a háziorvosok pedig a Sinopharm mellett a Janssen és a Moderna készítményeivel is olthatják pácienseiket. Ehhez épp tegnap kapták meg a szükséges ampullákat. Kiss Dániel fotói következnek.

Hétfőn Janssen- és Moderna-vakcinákat osztottak szét a háziorvosok között. Fotó: MTI/Kiss Dániel

h i r d e t é s

A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán Horváth Zoltán megyei kormánymegbízott és Pinczkerné Kassay Veronika megyei tiszti főorvos osztotta ki az ampullákat. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Szabó András háziorvos is a pécsi kormányhivatalban vette át az oltóanyagokat. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Így néz ki a Janssen egyadagos koronavírus-vakcináját tartalmazó ampulla.Fotó: MTI/Kiss Dániel

Princz János háziorvos is megkapta a pácienseinek szánt vakcinákat, erről átvételi elismervényt kellett aláírnia. Fotó: MTI/Kiss Dániel

Korábban csak a vidéki kistelepüléseket járó oltóbuszokon alkalmazák az egyadagos Janssen-vakcinákat, most viszont már a háziorvosok is olthatnak vele. Ebből az új típusú koronavírus elleni oltóanyagból 1900 praxis között osztottak szét összesen 19 ezer dózist - ismertette hétfőn Müller Cecília országos tiszti főorvos.

Koronavírus: itthon is elkezdik oltani a tinédzsereket - olvassa el a részleteket!