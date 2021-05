Koronavírus: itthon is elkezdik oltani a tinédzsereket

Péntek éjfélig 84 ezer 16 és 18 év közötti fiatal regisztrált az új típusú koronavírus elleni védőoltásra, 80 százalékuk pedig már le is foglalta időpontját a vakcina beadatására. Voltak azonban "későn ébredők" is, mintegy 6 ezren, akik csak hétvégén jelezték az oltás iránti igényüket. Ők a mai napon fognak SMS-t kapni arról, hogy számukra is megnyitják az online időpontfoglalási lehetőséget - ismertette Müller Cecília országos tiszti főorvos. Így összesen 90 ezer fiatal kaphat oltást az elkövetkezendő napokban - jegyezte meg.

A regisztrált fiatalok többsége már le is foglalta időpontját.

Az oltás a legjobb fegyver

A szakember kitért arra is, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggő adatok továbbra is javuló tendenciát mutatnak, azonban még mindig ápolnak a kórházakban súlyos fertőzéssel és szövődményekkel küzdő betegeket. Épp ezért nagyon fontos, hogy minél többen éljünk a COVID-19 elleni hatékony fegyver, vagyis a védőoltás lehetőségével - figyelmeztetett Müller Cecília. Elmondása szerint egyébként jelenleg a valaha volt legnagyobb oltási kampány zajlik a világban. 174 országban eddig összesen 1,29 millárd embert oltottak be, a napi rekord több mint 20 millió beadott dózis volt.

Az indiai mutáns egyelőre elkerült minket

Kérdésre válaszolva a tiszti főorvos elmondta, hogy Magyarországon egyelőre nem mutatták ki az új, fertőzőbb indiai koronavírus-variánst. A kórokozók azonban nem ismerik az országhatárokat, ezért nem tudjuk őket megállítani abban, hogy előbb-utóbb Magyarországra is bejussanak - fűzte hozzá.

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy az elmúlt nap folyamán 444, szeptember 21-e óta pedig összesen csaknem 68 ezer személy ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a koronavírus megfékezését célzó maszkviselési szabályok megszegése miatt. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetőhelyettese beszélt.

