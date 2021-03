Fotók: így oltják a dolgozókat a Honvédkórházban

Koronavírus: mi történik, ha keverik a különböző vakcinákat? Kattintson!

Mint ismert, kedd estig már 758037 személyt oltottak be a koronavírus ellen, 253368-an már a második oltást is megkapták. Jelenleg főként a 60 év felettiek, illetve a fiatalabb krónikus betegek immunizálásán van a fókusz, de egyes kórházakban még a dolgozókat is oltják. Kedden például a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ egyes alkalmazottjai is megkapták az első dózist a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájából. Ebbe a folyamatba pillanthatunk be az alábbi fotó-összefoglaló segítségével. Mohai Balázs képeiből válogattunk.

Futár hozta a Pfizer-BioNTech-vakcinákat tartalmazó dobozt a XIII. kerületben lévő kórházi oltópontra. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az átvételt követően Abermann Dóra szakgyógyszerész pakolta ki az oltóanyagokat.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A Pfizer-BioNTech-vakcinák ezután egy speciális hűtőbe kerültek. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Ezeket az oltóanyagokat mínusz 70-80 Celsius-fokon kell tárolni. Fotó: MTI/Mohai Balázs

A még aznap felhasználandó oltóanyagokat pedig előkészítették. Egy ampullából 6 embert tudnak beoltani. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Fontos az oltás

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ intenzív terápiás szakorvosa, Péter Ádám egyébként a napokban úgy fogalmazott, hogy aki az oltások ellen érvel, az téved és hibázik. Mint mondta, aki nem jelentkezik oltásra, vagy válogatni szeretne érzelmi alapon, az veszélyezteti saját és hozzátartozói életét. Aki pedig fennhangon hirdeti az új típusú koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatos kételyeit, az mások életével játszik - figyelmeztetett. A szakorvos szerint egyértelműen, szakmai biztonsággal kijelenthető, hogy a Magyarországon elérhető vakcinák biztonságosak és hatásosak.

Az oltakozni vágyó dolgozókat ezen az oltóponton várták. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Az oltás előtt felvették az egészségügyi dolgozók adatait. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Ennek a nőnek Kiss Virág szakorvosjelölt adta be a német-amerikai vakcina első adagját.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A beoltott dolgozók jellemzően ilyen kitűzőt viselnek. Fotó: MTI/Mohai Balázs

Változott az oltási stratégia

Annak érdekében, hogy rövid időn belül minél többen megkaphassák az első oltást, a Pfizer-vacinák alkalmazását tekintve is módosult az oltási stratégia. Ennek értelmében a két dózis beadása között az eddigi 21 nap helyett 35 napot várnak. Egyébként már összesen ötféle oltóanyag áll rendelkezésre Magyarországon, a vakcinázás ütemét viszont továbbra is jelentősen befolyásolja az oltóanyagok érkezése. A COVID-19 ellen védelmet nyújtó oltás egyébként ingyenes és önkéntes, de csak az kapja meg, aki regisztrál. A ma indult oltási hét során pedig minden eddiginél több, mintegy 529 ezer magyart terveznek beoltani jövő hét szerdáig.

