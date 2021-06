Fotók: hétvégén sem pihentek az oltópontokon

December vége óta immunizálják az embereket az új típusú koronavírus ellen Magyarországon. Eddig már 5,14 millió személyt oltottak be legalább egyszer, de 3,61 millióan már a második dózist is megkapták. A magyar lakosság átoltottsága tehát már 53 százalékos, szemben a 37 százalékos uniós átlaggal.

A kórházi oltópontokon hétvégén sem volt megállás. Nyíregyházán, a Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton például Pfizerrel, a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórházban Sinopharmmal és Pfizerrel, Nagykállóban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Sántha Kálmán Szakkórházában kialakított oltóponton a kínai koronavírus-vakcinával, a pásztói Margit Kórházban AstraZenecával, Szputnyikkal és a Pfizer készítményével, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház oltópontján pedig az AstraZeneca, illetva a Sinopharm oltóanyagaival várták az oltakozókat a hétvégén.

Az oltópontokon zajló munkába az alábbi fotó-összefoglaló enged bepillantást. Balázs Attila, Komka Péter és Krizsán Csaba képeiből válogattunk.

Ez a nő vasárnap kapta meg a Pfizer-féle vakcina első adagját a nyíregyházi kórházban. Fotó: MTI/Balázs Attila

A pásztói oltópontra érkezők egy része az AstraZeneca oltóanyagát kapta. Fotó: MTI/Komka Péter

Salgótajbánban a Sinopharmmal is sok ember beoltottak a hétvégén. Fotó: MTI/Komka Péter

Ez a férfi pedig az AstraZeneca vakcináját kapta meg Győrben szombaton. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Nagykállón így jelölték, hogy milyen időpontokban kiket várnak védőoltásra. Fotó: MTI/Balázs Attila

Így néz ki az oltásra kész Sinopharm-fecskendő. Fotó: MTI/Komka Péter

Pásztón az orosz Szputnyik V-t is sokan kapták szombaton. Fotó: MTI/Komka Péter

A COVID-19 elleni védőoltás beadását azonban mindenesetben megelőzi egy általános vizsgálat, amely alapján az oltóorvos eldönti, valóban oltható-e az adott személy. Szükség van továbbá egy kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatra is, kiskorúak esetén pedig a szülői hozzájárulásra.

A vakcina beadása előtt megmérik az oltásra érkezők testhőmérsékletét. Fotó: MTI/Komka Péter

Ezt követi a vérnyomásmérés, és a páciensek általános vizsgálata, kikérdezése. Fotó: MTI/Balázs Attila

A vakcina beadása után mindenki kap egy oltást igazoló papírt, első oltás esetén pedig azt is megtudja, mikor kell újra jönnie. Fotó: MTI/Balázs Attila

Az új típusú koronavírus elleni vakcina beadását egy 20-30 perces megfigyelés is követi. Ennyi idő alatt ugyanis jelentkeznek az esetlegesen fellépő anafilaxiás roham első jelei, így a páciens azonnal meg is kaphatja a súlyos allergiás reakció esetén szükséges kezelést. Később pedig minden beoltott személynek automatikusan kipostázzák a védettségi igazolványt, ezt tehát külön igényelni nem kell. A védettséget azonban már egy applikáción keresztül is igazolhatjuk.

