Koronavírus: közel 9 ezer áldozat itthon

1 198 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 315 362 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma - adta hírül a kormányzati koronavírus-oldal. Elhunyt 118 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 951 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 126 482 fő, az aktív fertőzöttek száma 179 929. Az aktív fertőzöttek 18 százaléka, az elhunytak és a gyógyultak 20 százaléka is budapesti.

Koronavírus: megérkezett az oltás Magyarországra Átlépte a magyar határt az első vakcina-szállítmány. Magyarországra az Európában elsőként engedélyeztetett, koronavírus elleni oltóanyag, a Pfizer-BioNTech vakcina érkezett. A hegyeshalmi átkelőről rendőri biztosítás mellett elsőként a Dél-Pesti Centrumkórházba szállítják a vakcinákat. További részletek itt. h i r d e t é s

468-an vannak lélegeztetőgépen

Jelenleg 6 003 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 468-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban jelenleg 24 878 ember van, míg az ország akkreditált laborjaiban eddig 2,6 millió koronavírustesztet végeztek el.

Eddig több mint 2,6 millió koronavírustesztet végeztek el itthon. Fotó: Getty Images

Továbbra is kijárási tilalom van

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. Továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbított, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A kijárási tilalom este 8 órától érvényes hajnal 5 óráig, és szilveszterkor életben lesz. Az egészségügyi védekezés fenntartása érdekében a kormány egy félévvel meghosszabbította a járványügyi készültséget és felfüggesztette a Nagy-Britanniából érkező repülőjáratokat is.

Több mint 300 ezren regisztráltak oltásra

Már több mint 300 ezren regisztráltak védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz. A nyugdíjasok számára a posta december folyamán kézbesíti azt a levelet, amelyben Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos tájékoztatja őket a regisztráció lehetőségéről. A nyugdíjasok a levélhez mellékelt adatlap kitöltésével és visszaküldésével is jelezhetik igényüket a koronavírus elleni oltásra.

Merkely Béla: A lakosság 20 százaléka is megfertőződhetett a 2. hullámban - további részletekért kattintson társportálunk, az nlc.hu cikkére.