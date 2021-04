Fotók: 600 ezer kínai vakcina érkezett

Magyarországon február végén kezdtek oltani a kínai koronavírus-vakcinával. A Sinopharm által kifejlesztett oltóanyagból az ország összesen 5 millió adagot rendelt, amelyből eddig 1,7 milliót szállítottak le. A legutóbbi, 600 ezer dózis tartalmazó szállítmány szombaton érkezett meg. A készlet felét a háziorvosok között osztják szét.

Az utánpótlás szállításának folyamatába az alábbi fotó-összefoglaló nyújt betekintést. Mohai Balázs és Bruzák Noémi képeiből válogattunk.

Szombaton újabb utánpótlás érkezett a kínai vakcinából.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A szállítmány a Hungaropharma budapesti telephelyére futott be.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Most minden korábbinál több vakcinát, hatszázezer adagot kaptunk.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A kínai vakcinából összesen 5 millió adagot rendelt Magyarország.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

A hétfőn indult tömeges oltáshoz főként a kínai vakcinákat használják majd.

Fotó: MTI/Mohai Balázs

Mit kell tudni erről a vakcináról?

A kínai vakcina hatóanyaga inaktivált, elölt vírus, a tájékoztató szerint a 19nCoV-CDC-Tan-HB02 törzsből. Ahogy a hasonló technikával gyártott védőoltások, úgy ez is erős immunválaszt generál. Működése azon alapul, hogy antitestek termelését és az új típusú koronavírus ellen ható vérsejtek előállítását segíti elő, ami lehetővé teszi, hogy az immunrendszerünk legyőzze a fertőzést, megbetegedést azonban nem tud okozni. A védettség megszerzéséhez két részoltásra van szükség, ezek beadása között 21-28 napnak kell eltelnie.

Egy nemrégiben publikált tanulmány adatai azt mutatták, hogy a Sinopharm-vakcina 65 százalékban nyújt védettséget a fertőzőbb, dél-afrikai vírusvariáns ellen. Azt azonban fontos hozzátenni, hogy a kutatás alacsony résztvevőszám mellett zajlott: összesen 12 páciensen vizsgálták az oltóanyag hatásosságát.

A szombaton érkezett vakcinákat már hétfőn ki is szállították a háziorvosokhoz. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A fővárosi kormányhivatal munkatársai az intézmény parkolójában, a XIII. kerületi Teve utcában kialakított logisztikai bázison pakolták össze a kiszállításra váró adagokat. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Azonban nemcsak a háziorvosoknál, hanem valamennyi kórházi oltóponton is elérhető a kínai oltóanyag. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A Sinopharm készítményéből két dózisra van szükség a védettség kialakulásához.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kinek nem ajánlott?

A COVID-19 elleni kínai vakcina beadása kezeletlen krónikus betegség, vagy éppen fennálló akut lázas állapot esetén nem ajánlott. Kizáró ok továbbá a készítmény bármely összetevőjével szembeni allergiás reakció vagy túlérzékenység, valamint a várandósság és a szoptatás is. A gyermekáldás tervezésével pedig javasolt a második részoltást követően legalább két hónapot várni. A beadást követően az oltás helyén bőrmelegség, esetlegfájdalomjelentkezhet. Az adott terület megduzzadhat, de helyén csomó vagy keményedés is kialakulhat a szúrás. Előfordulhat továbbá bőrpirosság és viszketés is.

