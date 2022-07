Eltűnt betegség bukkant fel újra New Yorkban

A New York állambeli Rockland megyében egy férfinál gyermekbénulást diagnosztizáltak, ez az első eset, amelyet közel egy évtizede az Egyesült Államokban azonosítottak. A poliovírus ellen be nem oltott, fiatal felnőtt körülbelül egy hónapja kezdett gyengeséget és fokozatos bénulást tapasztalni – írta a CNN. Az eset közel egy hónappal az után történt, hogy a brit egészségügyi hatóságok figyelmeztetést adtak ki, mert a londoni szennyvízminták elemzése során azt tapasztalták, hogy növekszik a poliovírus mennyisége Észak-Londonban.

A gyermekbénulás a poliovírus által okozott fertőzés, ami jelenleg nem gyógyítható, ugyanakkor oltással hatékonyan megelőzhető. A fertőzöttek közül körülbelül minden negyedik embernek influenzaszerű tünetei vannak, a többi között torokfájás, láz, fáradtság, hányinger, fejfájás és gyomorfájás. A súlyosabb tünetek közé tartozik a lábak bizsergése és zsibbadása, az agy vagy a gerincvelő fertőzése és a bénulás. A tüneteket gyógyszeres izomlazítókkal, valamint az izmok stimulálására szolgáló hő- és fizikoterápiával enyhítik. A gyermekbénulás okozta bénulás azonban maradandó. Szakértők azt javasolják, hogy az emberek oltassák be magukat gyermekbénulás ellen.

A poliovírus influenzaszerű tünetekkel jár, például lázzal, fáradtsággal. Fotó: Getty Images

Vakcinát szedhetett az eredeti vírusgazda

A New York-i esetet revertáns polio Sabin 2-es típusú vírusként azonosították. Ez arra utal, hogy a vírus olyan valakitől származik, aki szájon át szedett polio vakcinát. Ez utóbbi a poliovírus élő, de legyengített formáját tartalmazza. A hatóságok szerint az illető nem utazott az Egyesült Államokon kívülre, sem a diagnózis felállítása előtt, sem utána. Egyelőre vizsgálják a konkrét fertőzés útját, eredetét. Hozzátették: a gyermekbénulást elkapó emberek körülbelül két hétig terjeszthetik a fertőzést. Valószínűleg az illető már nem fertőz, mivel túl van ezen az időablakon.

Az egészségügyi szakemberek úgy vélik, hogy a vírustörzs, amellyel az illető megfertőződött, egy szájon át szedhető vakcinából való kioldódás révén keletkezett. Magától az oltóanyagtól nem lehet gyermekbénulást kapni, de az elmúlt években olyan közösségekben is előfordultak a kioldódással összefüggő gyermekbénulásos esetek, ahol alacsony az oltási arány.

A feltételezések szerint, amikor a legyengült vírustörzs találkozik egy alulimmunizált népességgel – jellemzően rossz higiéniai körülmények között élő területeken –, a vírus mutációkat kaphat, és visszaalakulhat olyan formájúra, amely bénulást okoz. Ezek a vakcinából származó vírusok különböznek a vad poliovírusoktól, amelyek jelenleg csak Pakisztánban és Afganisztánban találhatók.

A járványos gyermekbénulás hatékonyan megelőzhető az injekciós védőoltással. Fotó: Getty Images

A beteg nem volt beoltva

A The New York Times szerint, a beteg férfi egy ortodox zsidó közösség tagja. A New York Jewish Week című közösségi lap szintén több forrást idézett, amelyek ugyanezt állították. Az amerikai egészségügyi hatóságok természetesen nem kommentálták a fertőzött férfi személyes hátterét.

A CNN azt írta, hogy az amerikai Rockland megyében nagyszámú ultraortodox zsidó közösség él, ahol bármiféle oltakozás hagyományosan nagyon alacsony. 2018-ban és 2019-ben Rockland megye volt az epicentruma egy jelentős kanyarójárványnak, amely közel egy évig tartott, és 312 embert betegített meg. A megyei egészségügyi tisztviselők akkor arról számoltak be, hogy a regisztrált betegek mindössze 8 százalékát oltották be kanyaró, mumpsz és rubeola ellen a járvány kitörése előtt.

A hatóságok hangsúlyozták: a gyermekbénulás elleni vakcina biztonságos és hatékony, mert védelmet nyújt a potenciálisan súlyos betegség ellen. Amit az is bizonyít, hogy a gyermekbénulás visszaszorult a világban. Az egyik utolsó, 1952-es nagyobb járvány idején a vírus 58 ezer embert fertőzött meg az Egyesült Államokban, több mint 21 000 embert bénított meg, és több mint 3100-an haltak meg. A védőoltási kampányok azonban drámaian csökkentették az esetek számát. Az utolsó természetes módon előforduló gyermekbénulásos esetet az Egyesült Államokban 1979-ben regisztrálták.