A koronavírus-járvány kitörése óta kiemelt hangsúlyt kap a fertőtlenítés, elsősorban azokban az egészségügyi intézményekben, ahol legyengült immunrendszerű emberek gyógyulnak. A különböző vegyszeres és alkoholos fertőtlenítőszerek felhasználási lehetősége azonban korlátozott, ezekkel a módszerekkel elsősorban felületek tisztítását végezhetik el, a levegőben lévő kórokozók elpusztítására nem alkalmasak. Hatékony megoldást jelenthet erre az UV fény, amely megöli a vírusokat és más mikroorganizmusokat azáltal, hogy károsítja DNS-üket és RNS-üket.

Az ultraibolya sugárzás 280-100 nanométeres (nm) hullámhossztartományba eső részét, az úgynevezett UV-C sugarakat már évtizedek óta használják különböző mikroorganizmusok elpusztítására és visszaszorítására. Laboratóriumokban és ipari létesítményekben egyaránt fertőtlenítenek UV-C sugarakkal, a pandémia ideje alatt pedig egyre gyakrabban alkalmazták egészségügyi eszközök sterilizálásához is. A húsz éve működő, számos magyarországi egészségügyi intézmény takarítását végző B+N Referencia Zrt. szakemberei ebben az időszakban fejlesztettek ki egy UV fénnyel működő, speciális fertőtlenítő berendezést. Segítségével a jelenleginél jóval magasabb szintre emelhető a kórházi fertőtlenítés és ezáltal a jelentősen javítható a betegbiztonság is.

Hogyan fertőtleníthetünk fénnyel?

Az innovatív módszer vegyszermentes, gyorsabb és biztonságosabb, mint a gázzal vagy porlasztásos technológiával történő fertőtlenítés. Alapja az UV fény, amely csíraölő hatását a mikroorganizmusok örökítőanyagán keresztül fejti ki. A sugárzás hatására megbomlik a kórokozó genomjának stabilitása, ami a sejtek pusztulásához vezet. Nagy előnye, hogy nem csak a felületeket, hanem a helyiségek levegőjét is egységes módon fertőtleníti. Az általánosan használt H2O2- vagy O3-gázokkal szemben gyorsabb és költséghatékonyabb az eljárás: a területen, amelyet a gázok 3 óra alatt sterilizálnak, az UV fény 15-20 perc alatt tünteti el a kórokozókat. Ez a kórházi környezetben nagyon fontos szempont, hiszen így lehetőség nyílik akár két kötözés között is fertőtleníti azokat a felületeket, amelyekkel érintkezhettek a betegek, vagy beszennyeződhettek a vizsgálat közben.

Az UVC fertőtlenítés esetén nincs szükség hosszadalmas előkészítő munkákra, ellentétben az említett gázos módszerekkel, melyeknél szeparálni kell az adott helyiség levegőjét. Nem szükséges lezárni a levegőztető rendszert és az ajtók melletti réseket sem. Az UV-fertőtlenítést követően a helyiség azonnal használható, semmilyen veszély nem leselkedik az oda belépőkre.

Nem váltja ki 100 százalékosan az emberi munkát

Fontos megjegyezni, hogy az UV fény csíraölő hatása az emberi bőrön és szemben is okozhat rövid- vagy hosszú távú elváltozásokat, emiatt ügyelni kell arra, hogy a fertőtlenítés ideje alatt senki ne lépjen be az adott helyiségbe. Vannak olyan területek, ahová nem jut be az UV fény, ezért ez a technológia nem tudja 100 százalékosan kiváltani az emberi munkát és a hagyományos tisztítószerek használatát.

“A magas színvonalú szolgáltatásaink alapja, a rend és tisztaság megteremtése, valamint a gördülékeny és költséghatékony rendszer kialakítása. K+F részlegünk munkatársai folyamatosan új technológiák kifejlesztésén dolgoznak, hozzájárulva a kórházi fertőzések kockázatának csökkentéséhez.” - hangsúlyozza Nagy Zsuzsanna, a társaság Kórháztakarítási részlegének vezetője.