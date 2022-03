Évenkénti oltássá válnak a koronavírus elleni vakcinák?

Az amerikai járványügyi hatóság (FDA) áprilisban vitatja meg, hogy, beleértve azt is, hogy milyen gyakran alkalmazzák azokat, ha egyáltalán ez szükséges. A találkozó célja, hogy segítse a hatóságokat egy "általános keretrendszer" kidolgozásában, amely tájékoztatást ad arról, hogy mikor van szükség további oltásokra, és mi indokolhatja a vakcinák összetételének frissítését a koronavírus egyes variánsai ellen - írta a CNN

Egy biztos: a COVID-19 -et okozó koronavírus nem fog egyhamar eltűnni. Egyes kutatók szerint inkább arra számíthatunk, hogy a világjárvány endémiás fázisba csúszik át.Vagyis a betegség folyamatosan jelen lesz egy populációban, de nem fog riasztóan sok embert érint, ahogyan azt a világjárvány esetében tapasztalhattuk. Így remélhetőleg már nem okoz súlyos tüneteket és nem terheli tovább az egészségügyi rendszereket.

Szakértők szerint, a jövőbeni, mint a most beadott vakcinák. Néhány vállalat, köztük a Pfizer és a Moderna, olyan variánsspecifikus vakcinákat fejleszt, amelyek a SARS-CoV-2 vírus bármelyik változatát megcélozhatják, amikor az emlékeztető oltásra szükség lehet. A cél az, hogy "valami olyat hozzanak létre, ami legalább egy évig védelmet nyújt" - mondta a Pfizer vezetője.

Mások úgy vélik, az univerzális vakcina lehet a koronavírus elleni küzdelem jövője. Például a Moderna és a Novavax olyan "kettő az egyben" kombinált vakcinákon dolgozik, amelyek az influenza és az új koronavírus ellen is védelmet nyújtanak. A Moderna vezérigazgatója szerint az a céljuk, hogy egyetlen, éves emlékeztető oltást kapjanak az emberek. Ez kényelmesebb mindenkinek, például

Ugyanakkor a "mindent vivő vakcinának" léteznek korlátai is. Néha a vakcina összetevői kölcsönhatásba léphetnek egymással, amely nem mindig ad olyan jó immunválaszt, mint azt szeretnénk. Illetve ott van még a biztonsági tényező is: amikor több vakcinát "mixelnek", az emberek teljesen eltérő módon is reagálhatnak. A részletek kidolgozásához ezért még több idő kell, de a tudósok optimisták.