Egyre aggasztóbb a majomhimlő terjedése

A fertőzés egyre több térségben üti fel a fejét Afrikában – jelentette be az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A nyugat-afrikai Guineából is jelentettek már egy halálesetet, de a legsúlyosabban érintett ország továbbra is a Kongói Demokratikus Köztársaság, ott regisztrálták az eddig laborteszttel igazolt 6600 eset 85 százalékát. Afrikában 32 ember halt bele a majomhimlő okozta szövődményekbe, 25 haláleset Kongóban történt.

Ezért terjed egyre gyorsabban a majomhimlő.

A majomhimlő tipikus bőrkiütéseket okoz. Fotó: Getty Images

Az erősen korlátozott diagnosztikai kapacitások miatt a WHO szerint Kongóban a gyanús esetek mindössze 37 százalékában tudnak labortesztet végezni. Az országok folyamatosan jelentik a fertőzésgyanús esetek számát a WHO-nak, de ezek az adatok csak korlátozottan értelmezhetők. Nem kizárt például, hogy a majomhimlővel kapcsolatos információs kampányok miatt nőtt az aggodalom az emberek körében, és sokkal többen fordulnak orvoshoz bőrkiütéses tünetek miatt. Nagyjából az esetek 40 százalékában bizonyosodik be, hogy valóban majomhimlőről van szó. A fertőzöttek harmada öt év alatti gyerek.