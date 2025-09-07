Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Súlyos járványhelyzet: a dengue-láz terjedése miatt kongatják a vészharangot Bangladesben

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Banglades gyorsan súlyosbodó közegészségügyi válsággal szembesül, mivel a szúnyogok által terjesztett dengue- és chikungunya-láz egymás mellett terjed, túlterhelve a kórházakat és fokozva a félelmeket egy még nagyobb járvány kitörésétől a következő hetekben - derült ki a délázsiai ország Egészségügyi Szolgáltatások Főigazgatóságának tájékoztatásából vasárnap.

A dél-ázsiai országban idén több mint 33 800 dengue-láz esetet és 132 halálesetet regisztráltak. Csak szeptember első hetében legalább 10 ember halt meg, és több mint 1500-at vittek kórházba lázzal. A jelentésből kiderült az is, hogy a chikungunya, amely évekig nem fordult elő, erőteljesen visszatért. Január és július között négy dakkai laboratórium 785 vírusos esetet erősített meg, egyes intézményekben a kimutatási arány meghaladta a 30 százalékot. A kikötővárosban, Csittagongban a hatóságok 24 óra alatt 30 esetet jelentettek, így a városban az idei év összesített száma közel 3 ezerre emelkedett.

WHO: a dengue-láz az egyik leggyorsabban terjedő globális fenyegetés

A főigazgatóság tájékoztatása szerint a kórházak alig tudnak megbirkózni a helyzettel. A Dakkai Orvostudományi Egyetem Kórházában, az ország legnagyobb állami kórházában a kórtermek túlzsúfoltak, a betegek száma több mint háromszorosa a tervezett befogadóképességnek. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a válság tovább mélyülhet, ha nem fokozzák a szúnyogirtási kampányokat.

"A (chikungunya vírusát terjesztő szúnyog) az Aedes albopictus gyorsan alkalmazkodik városainkhoz" - mondta Kabirul Basar, a Dzsahangirnagar Egyetem orvosi entomológusa. "Az építkezéseken, tetőkön és még virágcserepekben is megrekedt víz szaporodási helyekké válik. Ha nem pusztítjuk el szisztematikusan ezeket a élőhelyeket, a dengue- és a chikungunya-láz járványok évről évre csak tovább terjednek" - tette hozzá. A leghalálosabb év 2023 volt, amikor 1705 halálesetet és több mint 321 000 fertőzést jelentettek dengue-láz miatt.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a dengue-lázat az egyik leggyorsabban terjedő globális fenyegetésként jelölte meg, amelyet az éghajlatváltozás és a városi zsúfoltság tovább súlyosbít. A WHO a figyelmeztető jelek - hasi fájdalom, hányás, vérzés vagy csökkent vizeletürítés - korai felismerését tanácsolja, és óva int a nem szteroid gyulladáscsökkentők vagy szteroidok vírusos láz esetén történő helytelen használatától.

dengue-láz Banglades chikungunya-láz

