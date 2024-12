COVID-19 utóhatásai - meddig maradnak meg a tünetei?

Ugyan az idei téli szezonban kevesebb szó esik róla, a koronavírus nem tűnt el a hétköznapjainkból, sőt: az influenza és náthavírusokkal együtt a hideg hónapokban egyre több embert betegít meg. A betegségből egyesek gyorsan kilábalnak, másoknál ugyanakkor hosszabb időt vehet igénybe a teljes gyógyulás. A Health.com cikke összefoglalta, meddig tart átlagosan egy COVID-19 megbetegedés.

Van, aki hetekig nehezen szabadul a tünetektől. Fotó: Getty Images

A vírus a tünetek megjelenése után általában még 7-14 napig kimutathatóak szervezetben, így jellemzően a tünetek is eddig tartanak. A fertőzés ideje változó, de legtöbbször egy enyhébb COVID-19 megbetegedés szintén egy-két hét alatt elmúlik. A súlyosabb megbetegedésből való felépülés viszont ennél jóval több időt, hat hetet, vagy annál is hosszabb időszakot is igényelhet. A betegség sokkal veszélyesebb az idősekre, illetve az olyan súlyos alapbetegségben szenvedőkre, mint a cukorbetegség, szív- vagy tüdőbetegség. Esetükben a COVID-19 komolyabb szövődményeket eredményezhet. Ezekben a súlyos esetekben legalább 8 hetes felépülési idővel kell számolnunk.

Vannak, akik tartós tüneteket tapasztalnak: ezt hosszú COVID-nak nevezik, és sok esetben az agy, a szív, a vese és a tüdő károsodását eredményezheti. Ezek a tünetek az eddigi tapasztalatok alapján sokkal hosszabb ideig, akár egy évig is elhúzódhatnak. A hosszú COVID egészségkárosító hatását és veszélyeit jelenleg is vizsgálják a szakemberek.