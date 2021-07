Boldogkői: "ősszel megint elő fog jönni a járvány"

Boldogkői Zsolt biológus támogatja a harmadik oltás felvételét, főleg a 60 feletti, Sinopharmmal oltottak esetében.

Boldogkői Zsolt biológus szerint a lényegesen fertőzőbb delta variáns miatt nagyon messze vagyunk a nyájimmunitási küszöbtől - többek között erről is beszélt a szakember az ATV-ben.

Kell 3. oltás, de várjunk vele

Magyarországon eddig kilenc embernél azonosították a koronavírus delta variánsát, más országokban azonban már komoly gondokat okoz. A kormány jelenlegi álláspontja az, hogy az oltások használati leírásában nem szerepel a harmadik dózis. "Ha ugyanazt adjuk harmadjára is, az annyira nem megy szembe a különféle előírásokkal. Ez egy bevált gyakorlat, ezt hívják emlékeztető oltásnak" - mondta Boldogkői, hozzátéve, hogy a Sinopharmnál merült fel, hogy bizonyos korosztálynál nem ad megfelelő védettséget. A szakértő hangsúlyozta, hogy szerinte mindenképpen kell harmadik oltás, de várjuk meg, hogy a cégek milyen ajánlásokat fogalmaznak majd meg.

Az immunvédettséget növelné egy harmadik oltás. Fotó: MTI/Balázs Attila

Aki a kínai vakcinából szeretne 3. dózist, az kapja meg

A kínai vakcinával kapcsolatban a szakember elmondta, hogy úgy tűnik, az időseknél 20-30 százalékban nem alakít ki megfelelő immunvédekezést. Boldogkői szerint az jó megoldás lehet, hogy a 60 év feletti kínai vakcinával oltottak kapják meg automatikusan a harmadik oltást. "Az immunológiai védettséget az növelné, hogy aki szeretné, az kapja meg a harmadik oltást" - fogalmazott Boldogkői.

A delta variáns

A szakember szerint ez a változat 2,5-szer fertőzőbb az eredeti koronavírusnál, így a nyájimmunitási küszöb is felfelé tolódik. Boldogkői szerint mindenkit be kell oltani, vagy közel 100 százalékot, hogy elérjük a nyájimmunitást. Ehhez viszont nem csökkenteni kellene a védettségi igazolvány jogosítványait, hanem inkább erősíteni a nyáron. Még akkor is, ha ennek nincs járványtani logikája.

A kilátások

"Ősszel mindenképpen elő fog jönni a járvány, ha a nyarat meg is ússzuk" - rajzolta meg a közeli jövőt Boldogkői. Ezt azzal indokolta, hogy sem mi, sem a környező országok nem állnak annyira jól az oltásokat illetően - a nyájimmunitás miatt -, illetve, hogy a vírus köztünk van. Ez a két mutató azt jelezheti, hogy lesz járvány.

