Ezek az influenza első jelei

Az influenza tünetei általában a fertőzést követő 24-48 órában jelennek meg, hirtelen, minden előzmény nélkül.

A Healthline gyűjtése alapján most bemutatjuk, mik az első jelei a betegségnek. Ha ugyanis időben felismerjük őket, hamarabb el tudunk vonulni pihenni. Ezzel a betegség súlyosságát is enyhíthetjük, másrészt így nem is adjuk tovább a kórokozót másoknak.

Hirtelen kimerültség

A kimerültség érzése jelentkezik általában a legelőször jóval megelőzve a többi tünetet. Ugyan megfázásra is utalhat, influenza esetén jóval erősebb. Ilyenkor a legjobb, ha azonnal megadjuk a szervezetünknek a szükséges pihenést, ezáltal az immunrendszerünk is hatékonyabban veszi fel a harcot a vírussal szemben.

Izomfájdalom és hidegrázás

Az influenza jellemző tünete még az izmokban, főleg a végtagokban, a fejen és a háton jelentkező fájdalom. Ezeket elsőre könnyen másra foghatjuk, például egy edzésre vagy arra, hogy fizikailag megerőltettük magunkat. Az ilyen fájdalmak gyakran hidegrázással is járnak, esetenként még azelőtt, hogy az ember lázas lenne.

Ilyen esetben érdemes jól betakarózni, illetve vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók is segíthetnek a fájdalom ellen.

Az influenza vírusos megbetegedés, melyet láz, orrfolyás, köhögés, fejfájás, rossz közérzet, az orr és a légutak nyálkahártyájának duzzanata jellemez. Az influenzavírusok az egyéb légúti fertőzések kórokozóihoz hasonlóan a köhögéskor, tüsszögéskor és beszéd közben keletkező légúti váladékcseppecskék révén, cseppfertőzéssel terjednek.

Köhögés

Az erős száraz köhögés és a mellkasi szorító érzés is az influenza korai jele lehet. A betegség első szakaszában ritkán fordul elő, hogy a beteg nyálkát köhög fel.

Torokfájdalom

Az influenza legkorábbi szakaszában kaparó érzés lehet a torokban, különösen nyeléskor. A vírus okozta köhögés pedig gyorsan torokfájáshoz vezethet. Sőt, az is lehet, hogy az ember torka köhögés nélkül is megduzzad. Ilyenkor érdemes sok vizet, koffeinmentes teákat, illetve húslevest fogyasztani.

Láz

Az általában 38 fokos láz is jellegzetes korai tünete az influenzának, de az is lehet, hogy valaki láz nélkül vészeli át a betegséget. Lázcsillapító gyógyszerek segíthetnek.

Emésztőrendszeri problémák

Az influenzavírus egyes törzsei hasmenést, hányingert, gyomorfájást vagy hányást okozhatnak. Hányás és hasmenés esetén a kiszáradás veszélye áll fenn, ezért ilyenkor mindenképpen gondoskodnunk kell a megfelelő folyadékpótlásról.

Amikor orvoshoz kell fordulni

Az, hogy mennyire visel meg az influenza, függ az általános egészségi állapotunktól és a korunktól is. Általában a tünetek 1-2 héten belül maguktól is elmúlnak, ha eleget pihenünk.

Az alábbi tünetek esetén viszont mindenképpen forduljunk orvoshoz:

mellkasi fájdalom,

légzési nehézségek,

kékes bőr és ajkak,

súlyos kiszáradás,

szédülés és zavartság,

visszatérő vagy magas láz,

súlyosbodó köhögés.

Influenza vagy megfázás?

Az influenza korai tünetei nagyon hasonlítanak a megfázáséra. Ahogy a VerywellHealth írja, a két megbetegedés között az a különbség, hogy az influenza tünetei hirtelen, gyorsan és erőteljesen jelennek meg, általában 1-2 nappal a fertőzést követően. Emiatt az immunrendszer agresszívebben reagál, hogy segítsen semlegesíteni a vírust. Ez a támadás olyan tünetekkel jelentkezik, amelyek általában súlyosabbak, mint egy megfázás esetén.