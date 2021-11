Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a napokban arra figyelmeztetett, hogy a koronavírus-járvány epicentruma Európa lett: kontinens-szerte drasztikusan megugrott az újonnan regisztrált fertőzöttek száma - írja összefoglalójában a BBC. Hans Kluge, a WHO európai vezetője sajtótájékoztatón elmondta, hogy amennyiben nem javul a helyzet, 2022 februárjáig félmillióval nőhet a koronavírus áldozatainak száma.

Van ok az aggódalomra

"Változtatni kell a taktikánkon. Ahelyett, hogy a megbetegedésekre reagálunk, inkább meg kell akadályoznunk, hogy az emberek megfertőződjenek" - közölte Hans Kluge. A jelenlegi helyzet véleménye szerint annak a következménye, hogy sok országban lazítottak a járványügyi intézkedéseken vagy teljesen felodották azokat. Emellett sokan nem vették fel a koronavírus elleni oltást: az elmúlt hónapokban egész Európában lelassult a vakcináció üteme. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy vannak olyan nyugat-európai országok - köztük Spanyolország és Portugália -, ahol azért adnak be egyre kevesebb vakcinát, mert a felnőtt lakosság túlnyomó része már immunizált. (Spanyolországban például a lakosság mintegy 80 százaléka teljesen be van oltva.) A kelet-európai országok némelyikében viszont kifejezetten rossz a helyzet: az átoltottság Oroszországban például csak 32 százalék. De hasonló a helyzet Ukrajnában és Romániában is.

Akárcsak tavaly, idén kora ősszel is elkezdett felfutni a koronavírus-járvány egy újabb hulláma Magyarországon a viszonylag nyugodt nyári időszakot követően. Vajon mennyiben játszik közre az időjárás afertőzésterjedésében, illetve amit jelenthet ez az előttünk álló télre nézve? A témáról dr. Jakab Ferenc virológus professzorral beszélgettünk.

Aggodalomra ad okot, hogy a WHO eddig 1,4 millió koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetet regisztrált az 53 országot magába foglaló európai régióban. Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője közölte: az elmúlt négy hétben Európa-szerte 55 százalékkal emelkedett az új megbetegedések száma, annak ellenére, hogy "bőséges az oltóanyagellátás". Szakemberek szerint az Európai helyzet figyelmeztetés lehet a világ számára.

A járvány tombol, a kórházak megtelnek. Vagy már meg is teltek

Németországban pénteken több mint 37 ezer új megbetegedést regisztráltak - itt az átoltottság 66 százalék -, és közegészségügyi tisztviselők attól tartanak, hogy a negyedik hullám nagyszámú halálesethez vezethet. Németországban az elmúlt 24 órában 154 ember halt meg a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozhatóan.

A járvány halálos áldozatainak száma egy hét leforgása alatt több európai országban is drámaian emelkedett: Oroszországban meghaladta a 8100-at, míg Ukrajnában a 3800-at. (Mindkét országban nagyon alacsony az átoltottság.) Romániában 24 óra alatt 591 áldozatot szedett a járvány, Magyarországon péntekre virradóra - az azt megelőző 24 órában - 83 újabb áldozatot regisztráltak, az új fertőzöttek száma pedig meghaladta a 6800-at. Ezalatt Ausztriában és Dániában is idei csúcson van a napi új esetek száma, míg Hollandiában egy hét alatt 31 százalékkal emelkedett a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek aránya - írja a BBC. De nem jobb a helyzet Horvátországban, Szlovákiában, vagy Csehországban sem.

Akik bizakodhatnak

Azokban az európai országokban, ahol a legmagasabb a lakosság átoltottsága, viszonylag alacsony az újonnan jelentett fertőzöttek száma. De még így is jelentős az emelkedés a korábbi hónapokhoz képest. Olaszországban az elmúlt héten 16,6 százalékkal nőtt az új esetek száma, Portugáliában pedig szeptember óta először regisztráltak napi ezernél több új fertőzöttet. Spanyolország viszont azon kevés európai ország közé tartozik, ahol stagnál az új esetek száma.