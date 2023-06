Urológus: jobb, ha megszokod az ülve pisilést

A közelmúltban tették közzé annak a – YouGov adatelemző cég által 13 országban végzett –felmérésnek az eredményeit, ami országonként lebontva mutatja ki, hogy a férfiak hány százaléka pisil állva, illetve ülve. Az eredmények alapján jelentős különbséget mutattak ki például az Egyesült Államok és Németország között: míg előbbiben a férfiaknak mindössze 10 százaléka szokott leülni vizelés közben, utóbbiban minden második férfi. Összességében kiderült: sok férfi soha nem ül le, amikor pisil, aki viszont igen, azok inkább a fiatalabb korosztály tagjai – írja az IFL Science.

Már fiatal korban is egészségesebb, idősebbeknél pedig már erősen ajánlott az ülve pisilés. Fotó: Getty Images

A kérdésnek azért van jelentősége, mert amellett, hogy higiéniai szempontból célravezetőbb, ha a férfiak ülve végzik ezt a tevékenységet, ennek nem utolsósorban egészségügyi előnyei is vannak. Gerald Collins, a közép-angliai Cheadle-ben található Alexandra Kórház urológus szakorvosa is az ülve pisilést javasolja, így ugyanis – mint mondja – hatékonyabb a hólyagürítés. Collins szerint, amikor állunk, a medence izmai megfeszülnek, míg ülés közben ellazulnak, így pedig gyorsabbá és könnyebbé válik a vizeletürítés. Hangsúlyozta, hogy az ülés azért is előnyösebb a férfiak számára, mert az öregedéssel a prosztata megnagyobbodhat, ami megnehezítheti a hólyag kiürítését, ez pedig később húgyúti fertőzést, illetve húgyhólyagkövet is okozhat. Az ülés elsősorban a megnagyobbodott prosztatájú férfiak számára előnyös, de tekintve, hogy ez a 80-as éveikben járó férfiak több mint 90 százalékát érinti, érdemes lenne megszoknod az ülést, amíg fiatal vagy – fogalmazott.

