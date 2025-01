Hogyan kezelhető a fitymaszűkület felnőttkorban?

Fitymaszűkületről, avagy phimososról (ejtsd: fimózis) beszélünk, ha a férfi hímvesszőjének előbőre, avagy a fityma túl feszes, ezáltal egyáltalán nem vagy csak fájdalmasan, nehezítetten lehet hátrahúzni a makkról. A rendellenesség lehet veleszületett, de ismert szerzett formája is, amely bármely életszakaszban kialakulhat. Ez utóbbi jellemzően gyulladás okozta hegesedésből ered, és magasabb a kockázata cukorbetegek körében. A fitymaszűkület – súlyosságától függően – többféle szövődményt is előidézhet, beleértve vizeletürítési zavarokat, visszatérő húgyúti fertőzéseket és gyulladást, illetve szexuális együttlétek közben érzett fájdalmat, diszkomfortot. Ilyen módon tehát a nemi életre és a párkapcsolatokra is negatív kihatással lehet. Ezenkívül hosszú távon a péniszrák kialakulásának kockázatát is fokozhatja.

Éppen ezért fitymaszűkületre utaló panaszokkal érdemes mihamarabb urológus szakorvoshoz fordulni. Jellegéből adódóan a probléma felnőtteknél elsősorban sebészi beavatkozással kezelhető. Ez a gyakorlatban körülmetélést, avagy circumcisiót jelent, amelynek során a sebész a makk magasságának körbevágja a bőrt, eltávolítja a beszűkült fitymát, majd összevarrja a bőr szélét. A műtét jellemzően ambulánsan, helyi érzéstelenítés mellett zajlik. A teljes felépülési idő néhány hónap, de a beteg állapota már hét-tíz napon belül elkezd javulni. A körülmetélést követően a hímvessződaganat és a húgyúti gyulladások kockázata is jelentősen csökken.

Gyulladás okozta, enyhe fitymaszűkület esetén megoldást jelenthet az előbőr szteroidtartalmú kenőccsel történő kezelése, kiegészítve a fityma fokozatos, óvatos tágításával. Az orvosi felügyelet viszont nagyon fontos, mert előállhat olyan helyzet, hogy a szűk előbőr a makk mögé csúszva megszorul, elszorítva a pénisz vénás és nyirokkeringését. A makkban így pangás alakul ki, megduzzad, a fitymát pedig nem lehet rá visszahúzni. Ezt nevezzük paraphimosisnak, amely a fitymaszűkület sürgősségi beavatkozást igénylő szövődménye. Erős fájdalommal jár, ha pedig tartósan fennáll, szövetelhaláshoz vezethet.

