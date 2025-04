Gombás fertőzés férfiaknál – ezeket a jeleket ne hagyd figyelmen kívül

Bár a gombás fertőzések gyakrabban fordulnak elő a hüvelyben, a Candida albicans a pénisz gombás fertőzését is okozhatja. Kis mennyiségű candida jelenléte meglehetősen gyakori a férfi nemi szervek területén, néha azonban a candida túlszaporodhat, ami gombás fertőzést okozhat. A tanulmányok azt mutatják, hogy a férfiak 16-26 százaléka hordoz valamilyen candida-t. A candida gombával fertőzöttek körülbelül 37 százaléka nem tapasztal tüneteket, míg 27 százalékuknál balanitis alakul ki, amely a fityma és a péniszfej gyulladása.

Szerencsére a legtöbb pénisz gombás fertőzés néhány héten belül megszűnik vény nélkül kapható (OTC) gyógyszerrel, és általában nem okoz további szövődményeket.

Milyen tünetei vannak a férfiak gombás fertőzéseinek?

A pénisz gombás fertőzésének leggyakoribb tünetei a következők:

Égő érzés, vizelés közben

Sűrű, fehér, csomós és bűzös váladékozás

Viszketés

Foltok a pénisz tetején

Pattanásszerű, piros kiütések a makkon

Fájdalom és duzzanat

Fájdalom szex közben

Fehér repedezett bőr vagy fényes foltok a pénisz körül

Jó tudni azonban, hogy más súlyos állapotok vagy szexuális úton terjedő fertőzések (STI) jelei is lehetnek.

Egyéb esetekben, a gombás fertőzések akár tünetek nélkül jelentkezhetnek.

Számos oka és kockázati tényezője van, amelyek növelhetik a gombás fertőzés valószínűségét:

Rossz személyes higiénia

Gyengült immunrendszer, gyógyszeres kezelés vagy más egészségügyi állapot miatt

Az antibiotikumok hosszú távú szedése, mivel ez csökkenti a normál baktériumok számát a szervezetben, és nagyobb esélyt ad a candida növekedésére

Szorosan illeszkedő vagy nedves fehérnemű és ruházat viselése

Bőrirritációt okozó bőrápoló termékek, például szappanok használata

Cukorbetegség

Elhízottság

Síkosított óvszer használata

Miért nem szabad halogatni a kezelést?

Ha a tüneteket nem kezelik időben, a fertőzés súlyosbodhat, sőt, partnerre is átterjedhet. Ezen kívül más betegségek – például cukorbetegség – is hajlamosíthatnak a visszatérő fertőzésekre, így a tünetek akár egy komolyabb állapot jelzői is lehetnek.

Míg a gombás fertőzések többnyire ártalmatlanok, előfordulhat, hogy bejuthatnak a véráramba is.

Nagyobb a kockázat a következő esetekben:

magas a vércukorszint (cukorbetegség)

szteroid használata esetén

szervátültetésen átesetteknél

legyengült immunrendszerű betegek

súlyos krónikus betegek (AIDS, rosszindulatú daganat, máj-, gyulladásos bélbetegség vagy reumás ízületi gyulladás)

Mennyi ideig tarthat a férfiak gombás fertőzése?

A megfelelő gyógyszeres kezelés mellett a pénisz gombás fertőzései általában egy-két hétig tartanak. Partnerkapcsolatban előfordulhat, hogy gombás fertőzés miatt mindkét felet egyszerre kell kezelni, hogy elkerülhető legyen a fertőzés ismételt átadása.

Bár a pénisz gombás fertőzése könnyen kezelhető, mindig tanácsos elővigyázatossági lépéseket tenni a fertőzés kialakulásának kockázatának csökkentése érdekében. A megfelelő higiénia biztosítása és a bő szabású, légáteresztő ruházat viselése a legegyszerűbb és leghatékonyabb lépések közé tartozik.