Életmentő tanácsok férfiaknak: így előzd meg a leggyakoribb betegségeket

A férfiak többsége hajlamos kibújni az orvosi vizsgálatok alól, főleg akkor, ha nincs különösebb panaszuk, vagy ha kényes területeket érint a probléma. Emiatt viszont sok esetben már túl későn jutnak el szakemberhez, aki segíteni tudna. A férfiakat érintő leggyakoribb egészségügyi problémákat és azok megelőzését a Cleveland Clinic foglalta össze.

A férfiak egészségéhez hozzátartozik, hogy ismerjék a saját testüket. Fotó: Getty Images

Prosztatagyulladás

A prosztata vagy dülmirigy a húgyhólyag alatt elhelyezkedő, gesztenye nagyságú és alakú, tokkal körülvett mirigy, amely elhelyezkedése és funkciói miatt egyaránt hatással van a vizeletürítésre és a szexuális életre. Gyulladása bármelyik életkorban előfordulhat, okozója lehet bakteriális fertőzés vagy gyulladásos góc. Ha az alábbi tünetek kínoznak, mindenképp fordulj orvoshoz:

állandó vagy nagyon gyakori vizelési inger;

égő érzés vizeléskor;

nehézség a vizelés indításakor, majd akaratlan szivárgás;

esetleg vér megjelenése a vizeletben;

a hólyag teltségérzete közvetlenül a vizelés után is;

fájdalmas ejakuláció.

Jóindulatú prosztatamegnagyobbodás

A prosztata a férfiak élete során folyamatosan növekszik, mérete idősebb korban a kiinduló méretének akár a többszöröse is lehet, így elnyomja, elszorítja a vizelet áramlását. Ez ötvenéves kor felett gyakran vizelési nehézséget okoz, de akár bakteriális és húgyúti gyulladást is kiválthat. Minden második férfit érint, ám a megnagyobbodásoknak csupán 30-40 százaléka jár panasszal. Fontos, hogy az állapotot minél korábban felismerjék, mert van mód a kellemetlen tünetek enyhítésére. Ehhez annyit tehetsz, hogy 50 éves kor felett időnként keress fel egy urológust.

Prosztatarák

Leggyakrabban az ötven év feletti férfiaknál fordul elő, így ebbe az életkorba érve életmentő lehet a rendszeres szűrés. A prosztatavizsgálat csupán néhány percet vesz igénybe, és inkább kellemetlen, mint fájdalmas. A rosszindulatú daganat megelőzéséhez is az tehát a legjobb tanács, hogy 50 éves kor felett időnként keress fel egy urológust!

Merevedési zavar

Sokakat érint, ennek ellenére a legtöbb férfi olyan kínosnak érzi, hogy nem mer vele orvoshoz fordulni, pedig a potenciazavar nem csak a szerelmi életet nehezítheti meg: első jele lehet a kialakulóban lévő érrendszeri károsodásoknak is. Megfelelő kezeléssel a kellemetlen tünet csökkenthető vagy akár meg is szüntethető, a legtöbb esetben ugyanis a probléma átmeneti és visszafordítható. Gyakran már a gyógyszeres kezelés megoldást jelent, egyes esetekben azonban műtétre is szükség lehet. Fontos tehát, hogy ha a probléma nem egyszeri, hanem rendszeresen fordul elő, keress fel egy andrológust!

Hererák

A hererák elsősorban a 20-40 éves korosztályt érinti, és kezdetben tünetmentes, ezért életmentő a rendszeres szűrővizsgálat. Így ugyanis időben felfedezhető és a korán diagnosztizált betegség jó eséllyel gyógyítható. Jótanács, hogy:

35-40 éves korig évente szánj időt a hererákszűrésre ! Ennek során a herék fizikális vizsgálata mellett ultrahangra is sor kerülhet.

! Ennek során a herék fizikális vizsgálata mellett ultrahangra is sor kerülhet. Havonta egyszer, zuhanyozás után végezd el otthon a herék önvizsgálatát! Ilyenkor külön-külön a tenyéren mérlegelve megállapítható, hogy a súlyukban nem következett-e be változás. Rendellenességre utalhatnak az esetleges csomók, kidudorodások, megkeményedések.

Ilyenkor külön-külön a tenyéren mérlegelve megállapítható, hogy a súlyukban nem következett-e be változás. Rendellenességre utalhatnak az esetleges csomók, kidudorodások, megkeményedések. Ha rendellenességet tapasztalsz, mielőbb fordulj a háziorvosodhoz vagy keress egy urológust!

Szív- és érrendszeri betegségek

A szív- és érrendszeri betegségek növelik a szívroham és a stroke kockázatát, amelyek a férfiak körében a vezető halálok közé tartoznak. Ezek megelőzéséhez életbevágóan fontos az életmódbeli tudatosság, ezzel a kockázat nagymértékben csökkenthető.

Fogyassz több növényi és kevesebb állati eredetű élelmiszert!

Mozogj rendszeresen!

Ne dohányozz!

Vegyél részt rendszeresen az ajánlott egészségügyi szűrővizsgálatokon, amelyeket a háziorvos javasol!

Bőrrák

Jelentős különbség van a férfiak és a nők bőrvédő szokásait tekintve is. A férfiak ugyanis kisebb valószínűséggel használnak olyan termékeket, amelyek megvédenék bőrüket a nap káros sugaraitól. Nem véletlen tehát, hogy a férfiaknál gyakoribb a bőrrák, és a diagnózis után általában rosszabb kimenetelű. Fontos, hogy:

évente kérj időpontot melanomaszűrésre ;

; ha bármilyen eltérést, például egy újonnan jelentkező vagy növekvő anyajegyet tapasztalsz, fordulj bőrgyógyászhoz!

Vastagbélrák

A vastagbélrák előfordulása folyamatosan növekszik az 50 év alattiak körében. Megelőzésképpen:

kövess rostban gazdag étrendet;

fordíts figyelmet a folyadékfogyasztásra;

mozogj rendszeresen;

ne dohányozz;

kerüld az alkoholt;

vegyél részt rendszeresen vastagbélrákszűrésen! Sokan a tükrözéstől félve már az első, fájdalommentes otthoni mintavételi szakaszon sem vesznek részt. A rákszűrés második lépcsőjére, a tükrözésre azonban csupán akkor kerül sor, ha a laboratóriumi elemzés során valamilyen kóros jelet látnak a székletben.

Alkoholproblémák

A férfiak gyakrabban és sokkal nagyobb mennyiségben fogyasztanak alkoholt, mint a nők. Ez a rossz szokás ugyanakkor számos daganatos megbetegedés kockázatát növeli, de hozzájárulhat a mentális egészségügyi problémákhoz, illetve merevedési zavart és meddőséget is okozhat. Jó tehát megszívlelni: