Maga a pénisztörés, bár ritka sérülés, mégsem ismeretlen jelenség. Mint azt az IFLScience írja, egyes becslések szerint átlagosan minden 175 ezer férfira jut egy ilyen baleset. Lévén, hogy a péniszben nincsenek csontok, a törés, pontosabban szakadás valójában a szerv barlangos testét körülölelő, kollagénben gazdag tokot érinti. A probléma az esetek közel 90 százalékában szex közben fordul elő, és ilyen szempontból - egy 20 évet felölelő tanulmány eredményei alapján - a kutyapóz és misszionárius póz a legveszélyesebb.

A pénisztöréses esetek túlnyomó többségben szex közben következik be. Fotó: Getty Images

A törésre jellemzően a pénisz gyulladása, elszíneződése, illetve legelőször egy roppanó hang és érzés hívja fel a figyelmet tünetként. A sérülés kezelése gyors műtéti beavatkozást igényel, ellenkező esetben tartós merevedési zavar és jelentős péniszgörbület lehet a következménye.

Hosszanti pénisztörés

A mostani esetben egy 40 éves férfi kért orvosi segítséget, miután szex közben pénisze visszahajlott partnere gátjának ütközve. Ezután hamar elmúlt a merevedése, a pénisze pedig enyhén megduzzadt. Habár az említett roppanó érzést nem tapasztalta, kezelőorvosai ezzel együtt azonnal pénisztörésre gyanakodtak. Az MR-vizsgálat be is igazolta a feltételezést, csakhogy egy különös csavarral. Ahelyett ugyanis, hogy a törés horizontálisan következett volna be, ahogy az általában történik ilyen esetekben, ezúttal hosszanti irányban repedt végig a barlangos test tokja.

A pácienst azonnal megoperálták, majd hat hónapig nem élhetett nemi életet, hogy a sérülés megfelelően helyre tudjon állni. Fél év elteltével aztán visszatérhetett a szexuális élethez, és mondhatni, szerencsésen megúszta a történteket, mert mind meni szerve megjelenése, mind erekciójának minősége visszaállt a korábban megszokott állapotba. Az esetet bemutató orvosi beszámoló a British Medical Journal Case Reports című folyóiratban jelent meg.