Bőrrákra utalhat-e, ha vérzik az anyajegy?

Lehetséges-e, hogy bőrrák okozza a vérzést? Dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemi gyógyász szakorvos válaszolta meg a legfontosabb kérdéseket.

A legfontosabb: a vérző anyajegy nem feltétlenül jelent bőrrákot

Az anyajegy egy kis pigmentált növedék a bőrön, amely bármely testtájon jelen lehet, és mint bármely bőrfelület, ez is vérezhet – leggyakrabban egy mechanikai sérülés, horzsolás, vágás hatására. Borotválkozás közben könnyű megvágni egy ott lévő anyajegyet, és az is előfordulhat, hogy a melltartó, az öv vagy táska okozta hosszabb távú irritáció eredményezi a felület enyhe vérzését. Viszketés miatti erős vakarás hatására is vérezhet az adott terület.

Ijesztő látvány egy vérző anyajegy. Fotó: Getty Images

"Egy vérző anyajegy meglehetősen ijesztő lehet az érintetteknek, hiszen sokan azonnal a bőrdaganatra gondolnak, de fontos tudni, hogy a sérülés miatti vérzés az esetek döntő többségében ártalmatlan dolog és nem utal bőrrákra. Ha azonban nem sérülés vagy más nyilvánvaló ok következménye az anyajegy vérzése, mindenképpen fontos azt bőrgyógyásszal ellenőriztetni. Ugyancsak ezt kell tenni, ha bármilyen egyéb változást észlelnek az anyajegyen"– hangsúlyozza Karászi doktornő.

Így kell kezelni a vérző anyajegyet

"Ha azért vérzik az anyajegy, mert egy konkrét sérülés érte, bőrfertőtlenítő szerrel (pl. Octenisept oldattal vagy Betadinnal) le kell fertőtleníteni, mert ez általában a vérzés megállításában is segít, majd érdemes bekötni, leragasztani. További kezelésre nincs szükség ilyen esetben. Amennyiben viszont nem egyértelmű a kiváltó ok, ha a vérzés újra és újra jelentkezik, vagy ha más gyanús tünet is felmerül, mindenképpen fontos a bőrgyógyászi ellenőrzés" – hangsúlyozza dr. Karászi Viktória, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza, nemi gyógyász szakorvos. Hozzátette: korábban egyfajta szakmai elv volt, hogy a sérült anyajegyet el kell távolítani. Ma már inkább mérlegelés kérdése, szükséges-e az eltávolítás vagy sem. Ha csak felületes sérülés, horzsolás történik vagy esetleg vakarás miatt sérül az anyajegy, nem feltétlenül szükséges a kimetszés, de mindenképpen fontos azt bőrgyógyásznak látnia. Így dönthetünk arról, hogy elég-e csupán a nyomon követés, ami fél- egyévenkénti vizsgálatot jelent. Ugyanakkor vannak olyan anyajegyek, amelyeknél látható, hogy nagyon sérülékenyek vagy nagyon rossz helyen vannak irritáció szempontjából. Ilyenkor az orvos javaslatára és a páciens saját kérésére is megtörténhet az eltávolítás. A kimetszés utáni szövettani vizsgálat nem csak arról ad tájékoztatást, jó- vagy rosszindulatú elváltozásról volt-e szó, de arról is, sikerült-e teljes egészében, maradék nélkül eltávolítani azt, és esetleg szükséges-e további kezelés.

