Az alkohol valóban őszintévé tesz? Itt a válasz

„Az alkoholfogyasztás hajlamosít arra, hogy kimondjuk, ami a fejünkben van” – mondta Aaron White a a LiveScience-nek. Az amerikai alkoholizmussal foglalkozó intézet, a National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism’s Epidemiology and Biometry vezetője szerint ez azonban nem törvényszerű, hiszen mindenki másképp reagál az alkoholra.

Már egy pohár bor is más irányba terelheti a beszélgetést. Fotó: Getty Images

A személyiség alapvető jegyein is változtathat

Egy 2017-es tanulmány azt vizsgálta, hogyan változik a személyiség alkoholfogyasztás után. A résztvevők személyiségében a legnagyobb változás az volt, hogy ivás után sokkal extrovertáltabbak lettek. Ez azonban nem egyenesen arányos az őszinteséggel.

A mérsékelt alkoholfogyasztás sem jobb annál, mintha egyáltalán nem iszunk – derül ki egy kutatásból.

Az alkoholfogyasztás felerősíti az érzelmeinket, így ha kellemes beszélgetésben veszünk részt, hangosabbak, boldogabbak, így akár őszintébbek is lehetünk – állítja Michael Sayette. A Pittsburghi Egyetem pszichológiaprofesszora szerint ugyanakkor helyzetfüggő, hogy mit hoz ki az emberből az alkohol. Az azonban univerzális igazság, hogy szélsőségesebbé tesz minket.

Az emberek mindent egybevetve – bár nagyobb valószínűséggel árulnak el titkokat néhány pohár bor elfogyasztása után – valószínűleg olyasmit is kiböknek majd, amit nem gondolnak komolyan. Összességében tehát a válasz az, hogy nem bizonyítható az alkohol és az őszinteség közötti releváns kapcsolat.