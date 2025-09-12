Ennyivel rövidebb ideig élnek a magyarok, mint egy átlagos európai

Az Eurostat frissen közzétett adatai szerint az Európai Uniós (EU) tagországok közül szinte mindenhol legalább 78 év a várható átlagos élettartam, csupán 5 országban van ez a szám 78 alatt – az egyik Magyarország.

A magyarok számíthatnak a 4. legalacsonyabb várható élettartamra az uniós nemzetek közül. Fotó: Getty Images

Ezekben az országokban a legalacsonyabb a várható élettartam

A legkevesebb ideig élő nemzetek sorrendje a következőképpen alakul:

Bulgária: 75,9 Románia: 76,6 Lettország: 76,7 Magyarország: 77 Litvánia: 77,6

Ezt tehát azt jelenti, hogy csupán 3 EU-s ország teljesít rosszabbul nálunk ezen a téren, és a magyarok számíthatnak a 4. legalacsonyabb várható élettartamra az uniós nemzetek közül. Mivel az EU-s átlag 81,7 év, az is elmondható, hogy a magyarok általában mintegy 4,7 évvel élnek rövidebb ideig, mint egy átlagos európai.

Az Európai Uniós (EU) tagországok közül szinte mindenhol legalább 78 év a várható átlagos élettartam. Forrás: Eurostat

Ezek a leghosszabb életű európai nemzetek

A várható élettartam 15 országban haladta meg az uniós átlagot. A legmagasabb várható élettartamot Olaszországban és Svédországban (84,1 év), valamint Spanyolországban (84,0 év) regisztrálták.

Az EU-ban várható áltagos élettartam egyébként 0,3 évvel nőtt a 2023-as eredményhez képest. A 2019-es, világjárvány előtti szinthez viszonyítva pedig a 26 uniós ország közül 24 országban növekedést tapasztaltak a várható élettartam terén. A legnagyobb növekedést Litvániában (+1,1 év), valamint Csehországban, Lettországban és Romániában (+1,0 év) figyelték meg. Hollandia volt az egyetlen olyan ország, amely csökkenésről számolt be (-0,2 év), Spanyolországban pedig nem változott az érték.