A prosztatagyulladás (prosztatitisz) esetén az aprócska, ám annál fontosabb dülmirigy, más néven a prosztata begyullad, azaz megduzzad és érzékennyé válik. A prosztatitisz a közhiedelemmel ellentétben nem csupán az idős emberek betegsége: 50 éves kor alatt a leggyakoribb urológiai kórképnek számít, elsősorban a 30-as, illetve 40-es éveikben járó férfiaknál diagnosztizálják. A prosztatitisz okát sokszor felderíteni is igen nehéz, hiszen a kialakulásában több tényező is szerepet játszik. Annyi biztos, hogy az akut prosztatagyulladást általában baktériumok okozzák, ugyanakkor a sokkal gyakoribb kismedencei fájdalom szindróma esetén már csak 10-ből egyszer mutatható ki baktériumok jelenléte. A fiatalok körében a különböző civilizációs ártalmak, illetve a helytelen életmód növelheti a kialakulás gyakoriságát.

A krónikus kismedencei fájdalom szindróma (CPPS) diagnózisát olyan esetben állítja fel az orvos, ha az alhasban, illetve a gát és a medence tájékán érzett fájdalomnak semmilyen szervi oka nincsen. Hónapok óta szűnni nem akaró, az ágyék környékén jelentkező fájdalom, vizelési problémák és szexuális zavarok egyaránt utalhatnak a betegségre. Az alábbiakban a leggyakoribb hajlamosító tényezőket mutatjuk be.

Korábbi bakteriális prosztatagyulladás

A gyulladásos folyamatok az emberi szervezetben mindig hegesedéssel gyógyulnak. A hegszövet kevésbé rugalmas. A főleg izomból és mirigyekből álló szervet belülről rongáló hegek kellemetlen érzést okozhatnak, gátolhatják a mirigyváladék kiürülésének természetes útját, így szerepet játszhatnak a kismedencei fájdalom szindróma kialakulásában.

Sportsérülések

A kismedencét ért sérülések, például sportolás során a területet ért erősebb rúgás vagy ütés szintén kiválthatja az említett tüneteket. Sokszor jelentkeznek hosszabb távon kerékpározóknál vagy motorozóknál is: az ülés és az egészségtelen testtartás hatására az érintett területen a keringés lelassul, a kismedencei pangás pedig a panaszok felerősödésével jár. Hosszabb utak során javasolt legalább óránként rövid pihenőket beiktatni, és ilyenkor átmozgatni magunkat. Léteznek olyan kerékpárülések, amelyek a hosszabb távok megtétele alatt is kényelmesek és biztonságosan használhatók. Panaszok esetén érdemes ezeket is kipróbálni.

A többi között a gyakori kerékpározás is súlyosbíthatja a CPPS tüneteit. Fotó: Getty Images

Hideg helyre ülünk

Nemcsak a felfázás, de a prosztatabetegségek és a kismedencei fájdalom szindróma veszélyét is növeli, ha hideg helyre ülünk. A kismedence lehűlésével ugyanis a szervezet védekezőképessége romlik, a baktériumok pedig könnyebben elszaporodhatnak és helyi gyulladást okozhatnak. Főleg a fagyos, téli hónapokban ügyeljünk arra, hogy ne időzzünk hosszasan hideg felületeken ülve vagy azoknak támaszkodva, de a tanácsot az év minden szakaszában érdemes megszívlelni.

Stressz

Az állandó szorongás rendkívül megterhelő a szervezetünknek, és testünk szinte minden részét károsítja valamilyen módon. A kismedencében jelentkező fájdalom mértékét is növelheti – mindez ráadásul öngerjesztő folyamatot indít be, hiszen a fájdalom csak tovább fokozza a szorongást. Fontos ezért, hogy megtaláljuk azokat a technikákat, amelyek nálunk a legjobban beválnak a szorongás levezetésére. Hatékony eszköz lehet ehhez például a sportolás, amelynek pozitív hatása van a testi-lelki egészségünkre. Amikor javul a teljes test vérkeringése, a kismedence keringése is fokozódik, és a pszichés feszültségek oldódnak. Válasszuk ki azt a mozgásformát, amelyet szívesen űzünk és könnyen beilleszthetünk a mindennapjainkba – legyen az futás, úszás, bármely labdajáték vagy akár jóga.

Táplálkozás

A tünetek megjelenését és felerősödését az étkezés ugyancsak befolyásolhatja. A csípős, fűszeres ételek általában nem szoktak jót tenni, és jobb, ha tartózkodunk a túlzott alkoholfogyasztástól. Az egyoldalú táplálkozás és a túl kevés folyadék szintén hozzájárulhat a problémához. Törekedjünk ezért a kiegyensúlyozott és tápláló ételek fogyasztására, a nehéz, fűszeres élelmiszerek helyett pedig válasszunk könnyebb fogásokat.

Szexuális szokások

Gyulladást kiválthatnak bizonyos nemi úton terjedő baktériumok is, illetve akár az is állhat a háttérben, ha egy férfinak nincs rendszeresen magömlése. Az ejakuláció serkenti a helyi keringést, és a prosztata mirigyeinek ürítése a szerv belső tisztulását eredményezi. A monogám életvitelt folytatók kevesebb szexuális úton terjedő kórokozóval érintkeznek, de még így sincsenek biztonságban, hiszen a baktériumok származhatnak a beteg saját testében lévő fej-nyaki gócból vagy a végbélből is. Szintén növelheti a kockázatot a nem megfelelő intimhigiénia.

Hogyan kezeljük a tüneteket?

Az akut és krónikus prosztatagyulladás fájdalmas tünetei ellen többnyire antibiotikumok, fájdalomcsillapítók és izomlazítók kombinációját írja fel az orvos. A kismedencei fájdalom szindróma esetén ritkán lehet kórokozót kimutatni, ezért az antibiotikumok hatása vitatott. Ilyenkor a fájdalom és a vizelési panaszok enyhítésére hasznosak lehetnek a patikában vény nélkül kapható, gyógynövénytartalmú készítmények. Ha a panaszok visszatérő gondot okoznak, érdemes az életmódunkon is változtatni, a fenti tanácsokat megfogadva a tünetek sok esetben megelőzhetők.