Sokszor fáj a feje? A diagnózisban, a megelőzésben is segíthet a fejfájásnapló!

Magyarországon nagyjából 1 millió migrénes van, és ennél is többen szenvednek a visszatérő fejfájás egyéb formáiban. A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb fejfájás kezelhető, a betegeknek azonban a fele sem fordul orvoshoz.(1)

Fotó: Getty Images

A fejfájással foglalkozó orvosok egyöntetűen javasolják, hogy az érintettek vezessenek fejfájásnaplót. Ez mindenképp fontos akkor, ha a fejfájás visszatérő panasz, és különösen, ha gyakori, vagy több, különböző fejfájást észlel valaki.(2)

A napló bejegyzései nagy segítséget jelenthetnek az orvosnak eldönteni, hogy milyen típusú fejfájása van a páciensnek, illetve a legelőnyösebb kezelések kiválasztásához is támpontokat ad.(3)

A Magyar Fejfájás Társaság (MFT) weboldaláról is letölthető fejfájásnaplóban pontosan fel lehet jegyezni a fejfájás időtartamát, erősségét, jellegét, azt, hogy kísérte-e hányinger vagy hányás, fény- vagy hangérzékenység, mozgásra erősödött-e, illetve hogy a páciens milyen és mennyi gyógyszert vett be az adott rohamnál.(1)

Az MFT egy diagnosztikus fejfájásnaplót is közzétett, amelyben még több információ rögzíthető. Így például, hogy megelőzte-e a rohamot zsibbadás, látászavar vagy egyéb; voltak-e úgynevezett aurás tünetek (hangok, fények), illetve hogy beazonosítható volt-e az adott roham kiváltó oka.(4)

Ismerje meg a fejfájását!

A migrén egy összetett neurológiai betegség, amelynek tünetei jóval a fejfájáson túlmutatóak. A migrén az egész idegrendszerre hatással lehet. Ez azt jelenti, hogy az emberek testük különböző részein tapasztalhatnak tüneteket.(5)

Annak ellenére, hogy a migrén a világon az egyik leggyakoribb egészségügyi probléma, sok érintett nem is tudja, hogy nincs két egyforma migrén. A tünetek a fényérzékenységtől és a szédüléstől az étel utáni sóvárgásig vagy a hidegrázásig terjedhetnek. Az egyedi tünetek azonosításának ismerete segít abban, hogy az érintettek pontos diagnózist kapjanak.(6)

A fejfájásnapló legnagyobb előnye, hogy látható belőle, mi váltja ki leggyakrabban a migrént, és ezzel nemcsak a leghatásosabb kezelést segít megtalálni, de ezek kizárásával el lehet kerülni a migrénes rohamot. A betegek közül sokan lebecsülik azt a tényt, hogy vannak olyan tényezők – például a stressz, az alkohol, a kevés alvás vagy a nem megfelelő folyadékfogyasztás –, amelyek elindíthatják a migrénes rohamot, ugyanakkor érdemben befolyásolhatók.(2)

Használhat applikációt is!

Ma már nem csak papíron vagy számítógépen vezethet fejfájásnaplót, sokféle mobiltelefonos applikáció is létezik erre a célra.

Az egyik legismertebb a MigrÉn, amit a csehországi Pears Health Cyber fejlesztett vezető neurológiai szakértőkkel együttműködésben. Az AppStore-ból és a Google Play-ről is letölthető alkalmazás célja, hogy segítsen a betegeknek monitorozni állapotukat, és betartani a terápiát, pontos információt nyújtva ezzel a kezelőorvosoknak. Az alkalmazás részletes tájékoztatást nyújt a migrénről, tartalmaz egy fejfájásnaplót és egy naptárat. Maga a napló lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy feljegyzéseket készítsenek a rohamokról és a kiváltó tényezőkről, vagy saját eseményeket rögzítsenek, beleértve az orvosi előjegyzések időpontjait. (7)

A beteggel, laikus fogyasztóval történő egyeztetést követően az Egészségügyi Szakember hozza meg a megfelelő kezelésről a döntést.





Referenciák:

Magyar Fejfájás Társaság – A fejfájás betegségekről és kezelésükről, elérhető: https://fejfajas-tarsasag.hu/betegtajekoztato.aspx

Dr. Erstey Csaba – Fejfájásnapló; elérhető: https://dr-ertsey.hu/fejfajasnaplo/

National Headache Foundation – Headache Diary; elérhető: https://headaches.org/resources/headache-diary-keeping-a-diary-can-help-your-doctor-help-you/

Magyar Fejfájás Társaság – Diagnosztikus Fejfájásnapló; elérhető: http://www.fejfajas-tarsasag.hu/upload/fejfajas/document/Dgffnaplo.pdf

Association of Migraine Disorders – What is migraine?; elérhető: https://www.migrainedisorders.org/migraine-disorders/

American Migraine Foundation - MIGRAINE SIGNS & SYMPTOMS; elérhető: https://americanmigrainefoundation.org/migraine-signs-symptoms/



AppStore: https://apps.apple.com/hu/app/migr%C3%A9n/id1574378385?l=hu

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pearshealthcyber.migraineCompassHU&hl=hu&gl=US&pli=1

NPS-HU-NP-00257

A dokumentum lezárásának dátuma: 2024. 06. 27.