A migrén nem egyszerűen fejfájás – Ismerje meg, mitől szenved!

A Nemzetközi Fejfájás Társaság irányelve alapján az orvosok a fejfájás két fő típusát különböztetik meg.

Az elsőbe az olyan, önálló fejfájásokat sorolják, amelyeket jellegzetes tünetek kísérnek. Ide tartozik a migrén, a tenziós típusú fejfájás és az úgynevezett trigeminális autonóm kefalalgiák (TAC).

A másik fejfájástípusba valamilyen más problémának (például alkoholfogyasztás) vagy betegségnek a kísérőtüneteként jelentkező panaszok tartoznak.(2)

Fotó: Getty Images

A migrén neurológiai rendellenesség.(3) Lüktető, közepesen erős/erős, visszatérő fájdalommal jár, ami általában a fej egyik, néha mindkét oldalát érinti. Migrén áll fenn, ha a fejfájás fokozott fény-, hang- és/vagy szagérzékenységgel, illetve émelygéssel, hányással társul. Migrénben a fejfájásrohamok kezelés nélkül 4-72 órán át tarthatnak, és havonta 1 vagy több alkalommal jelentkezhetnek.4 A fájdalmat az agyhártyában haladó agyi erek falán belüli idegrostok aktiválódása váltja ki.(5)

A migrén leggyakrabban reggel fordul elő, ébredéskor. Vannak, akik előre tudják, hogy például menstruáció előtt vagy egy stresszes munkahetet követő hétvégén biztosan lesz migrénjük. 5 De étel vagy alkohol is kiválthatja a migrénes rohamot.6 A rutinszerű fizikai aktivitás, vagy akár köhögés vagy tüsszögés ronthat a helyzeten. Számos különböző tényező növelheti a migrén kockázatát, a hirtelen időjárási vagy környezeti változásoktól a kihagyott étkezéseken át egyes gyógyszerekig.(5)

A nőknél megjelenése gyakran kapcsolódik hormonális változásokhoz: az első menstruációs ciklushoz vagy a terhességhez. A legtöbb nő javulást tapasztal a menopauza után, ugyanakkor a petefészkek műtéti eltávolítása általában ront a helyzeten. Azoknál a nőknél ugyanakkor, akik addig nem szenvedtek a betegségtől, migrén alakulhat ki az orális fogamzásgátlók mellékhatásaként.(5)

A migrén négy fázisra oszlik, amelyek mindegyike jelen lehet a roham során:

Megelőző tünetek ( prodrom a ) – A migrén kialakulása előtt 24 órával jelentkezhet többek között sóvárgás valamilyen étel után, megmagyarázhatatlan hangulati változások (depresszió vagy eufória), ellenőrizhetetlen ásítás, folyadékvisszatartás vagy fokozott vizeletürítés. Aura – Vannak, akik villogó vagy erős fényeket látnak, vagy hőhullámokat tapasztalnak közvetlenül a migrén előtt vagy alatt. Mások bizsergést vagy izomgyengeséget tapasztalhatnak, esetleg olyan érzést, mintha megérintenék vagy megragadnák őket. Maga a fejfájásos szakasz – A migrénben a fejfájás általában fokozatosan erősödik. Lehetséges azonban migrén fejfájás nélkül is. Utólagos tünetek ( postdrom a ) – Az érintettek gyakran kimerült n ek vagy zavarodottnak érzik magukat a migrénes roham után. Ez az időszak akár egy napig is eltarthat.

Sokan érzik magukat kimerültnek vagy gyengének a rohamok után, de két migrénes esemény között általában tünetmentesek.(5)

A migrénnek két fő típusa van5

Az aurával járó vagy klasszikus migrén – A második fázisban okoz látászavarokat és egyéb neurológiai tüneteket. Ezek körülbelül 10-60 perccel a tényleges fejfájás előtt jelentkeznek, és általában nem tartanak tovább egy óránál. Ez a migréntípus akár átmenetileg látásvesztéssel is járhat. Az aurás migrén fejfájás nélkül is jelentkezhet, ugyanakkor klasszikus tünetei közé tartozik a beszédzavar, a zsibbadás vagy izomgyengeség a test egyik oldalán, a bizsergő érzés a kezekben vagy az arcban, valamint a zavartság. A migrént hányinger, étvágytalanság és fokozott fény-, hang- vagy szagérzékenység előzheti meg. Az aura nélküli vagy általános migrén a gyakoribb . A fejfájás ennél a formánál általában mindenféle előjel nélkül kezdődik, és általában a fej egyik oldalára koncentrálódik. Kísérő tünetei részben megegyeznek a migrén aurás típusával: hányinger, zavartság, homályos látás, hangulati változások, fáradtság, valamint fokozott fény-, hang- vagy szagérzékenység.

Egyéb migrénfajták is ismertek, közülük három viszonylag gyakori: 5

Hasi migrén, mely a kisgyermekeknél fordul elő gyakrabban, ami a has közepén jár mérsékelt vagy erős fájdalommal, viszont fejfájás egyáltalán nem, vagy csak enyhén jelentkezik. Ez az állapot 1 órától akár 72 óráig is fennállhat, és kísérheti hányinger, hányás és étvágytalanság. Sok gyermeknél fordul át életük későbbi szakaszában a hasi migrén migrénes fejfájásba.

Basilaris típusú migrén, ami főleg gyerekeket és serdülőket érint, közülük is inkább a lányokat, és összefügghet a menstruációs ciklussal. A tünetek közé tartozik a részleges vagy teljes látásvesztés vagy kettős látás, szédülés és egyensúlyvesztés, rossz izomkoordináció, beszédzavar, fülcsengés és ájulás. A lüktető fájdalom hirtelen jelentkezhet, és a fej hátsó részén érezhető, mindkét oldalon.

A menstruációs migrén a menstruáció körüli időszakban érinti a nőket, bár akik ettől szenvednek, azoknál a hónap más időszakaiban is jelentkezik roham. A tünetek közé tartozhat aura nélküli migrén, pulzáló fájdalom a fej egyik oldalán, hányinger, hányás, valamint fokozott hang- és fényérzékenység.

Tanácsok migréneseknek

A szakemberek azt javasolják, hogy keresse fel háziorvosát vagy forduljon neurológushoz7, akinek

a migrénje súlyos, súlyosbodó, vagy a szokásosnál tovább tart

hetente többször jelentkezik

nehezen tudja kordában tartani

illetve haladéktalanul forduljon orvoshoz, akinél

a migrénes roham 72 óránál tovább tartott

az aura tünetei egy óránál hosszabban jelentkeztek

terhes, vagy nemrég szült.

A beteggel, laikus fogyasztóval történő egyeztetést követően az Egészségügyi Szakember hozza meg a megfelelő kezelésről a döntést.





