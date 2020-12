Tikkel a szemünk? Ez lehet az oka

A szemrángások általában fájdalommentesek és maguktól elmúlnak. Nem lehet megjósolni, hogy mikor jelentkeznek, és néhány másodpercesek, de néhány percesek is lehetnek, nagyon ritka esetekben pedig akár egy egész hónapig is eltarthatnak. Általában a szemtikkelés nem igényel orvosi beavatkozást, a Brightside.me azonban összegyűjtötte a kivételeket. Ha ezt tapasztaljuk, jobb szakemberhez fordulni:

a szemhéj teljesen érzéketlenné válik;

a rángás átterjed az arc más területeire is;

több héten át tart;

valamilyen váladékozás kíséri;

a szemhéj megereszkedik, lógni kezd.

Ha sokat ülünk a monitor előtt és szokott tikkelni a szemünk, érdemes lehet gyakrabban pihentetni, esetleg monitor szemüveget használni. Fotó: Getty Images

A monitor nézése és a fáradtság is okozhatja

A szemtikkelés hátterében állhat a szem megerőltetése, ami általában valamilyen monitor hosszan tartó, folyamatos nézése okoz. Ha ilyesmit tapasztalunk, akkor 20 percenként álljunk meg és pihentessük a szemünket, illetve a monitorszemüveg használata is segíthet. Ha nem alszunk eleget, akkor a fáradtságtól is tikkelhet a szemünk. Szintén okozhat szemrángást a stressz is, ilyenkor találjunk valami olyan elfoglaltságot, ami segíthet a feszültség levezetésében, mint a jóga, a meditáció vagy a légzésgyakorlatok.

Óvatosan a túl sok koffeinnel

A szemtikkelés hátterében az egészségtelen táplálkozás is állhat. Ha a szervezetünk nem jut elegendő tápanyaghoz, akkor az hatással van az izmainkra és az idegrendszerünkre, emellett ha tisztában vagyunk azzal, hogy nem táplálkozunk megfelelően, akkor az stresszelő hatású is lehet. Illetve fordítva is igaz, sokaknál a fokozott stress is állhat a nem megfelelő táplálkozás hátterében. Szemrángást okozhat még a túl sok koffein is, így tikkelés esetén megpróbálhatjuk visszafogni a kávé- illetve teafogyasztásunkat. Az allergiával küzdők közül is sokan tapasztalnak gyakran szemtikkelést, és akkor is történhet ilyesmi, ha valamilyen fizikai behatás éri a szemünket. Vannak, akiknek allergia esetén a gyakori szemcsepphasználat is segít a tikkelésen.

Így lazítsuk el a szemizmokat

Szemrángás esetén próbálkozhatunk azzal, hogy meleg borogatást teszünk a szemünkre, mivel ez segíthet ellazítani a szemizmokat. Egy kis szemtorna is segíthet - csukjuk be a szemet, szorítsuk össze 10 másodpercen át, majd ismételjük meg ezt legalább 3-4 alkalommal egymás után. Szóba jöhet még az alsó szemhéjak óvatos, körkörös masszírozása is.