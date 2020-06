Az égő, viszkető szem ezt jelzi

Az allergia Magyarországon is több millió embert érint - egyes kutatások szerint a lakosság közel fele érzékeny valamilyen allergénre. Leggyakrabban felső légúti panaszokat, illetve különböző bőrproblémákat okoz, néha azonban komolyabb tüneteket is kiválthat. Szintén gyakori allergiás reakció a kötőhártya-gyulladás, amely leggyakrabban tavasszal és nyáron jelentkezik, de sokan egész évben szenvednek miatta. Erős szemviszketést, könnyezést és a szem vörösödését is okozhatja, és bár nagyobb arányban érinti a gyerekeket, nem csak ők szenvednek tőle - írja a Semmelweis.hu.

Mi válthatja ki az allergiás reakciót?

Az allergiás kötőhártya-gyulladást túlnyomórészt a július végétől őszig virágzó parlagfű okozza, ugyanakkor egész évben megmaradhatnak a kellemetlen tünetek. Dr. Németh János, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgatóhelyettese szerint most leginkább a kőris, a nyírfa, a tölgy, a platán, a pázsitfüvek és a gabonafélék okoznak tüneteket az azokra érzékenyeknél. A szemhéj belső kötőhártyájának allergiás gyulladása főként a 6 és 14 év közötti fiúknál, illetve a 10 év feletti lányoknál jelentkezik. A betegek szemhéja ilyenkor megduzzad, ami miatt nehezen tudják kinyitni a szemüket.

A kötőhártya-gyulladást allergiás reakció is kiválthatja

A szakember szerint a tünetek enyhíthetőek, ha a szezonális allergia megjelenése előtt néhány nappal már elkezdjük a gyógyszer szedését és a szemcsepp alkalmazását. Enyhébb esetben a szemhéjak hideg vizes borogatása is segíthet, illetve műkönny használatával is kimoshatjuk az allergén anyagokat a szemből. Súlyosabb tünetek esetén azonban érdemes minél előbb orvoshoz fordulni, hogy a kötőhártya, a szaruhártya és a szemhéjak vizsgálatával időben kiderüljön, mi áll a tünetek hátterében - magyarázta Dr. Németh János.

Ha az allergiás reakciót valamilyen környezeti tényező (poratka, macskaszőr, különböző kozmetikumok) váltja ki, a legegyszerűbb megoldás, ha megpróbálja a beteg kizárni ezeket a mindennapjaiból. Ellenkező esetben a tünetek tartósak maradnak és egész évben kezelést igényelnek. Ezt a típusú allergiás reakciót fontos azonban megkülönböztetni attól a szemégéstől, amelyet az uszodák vize vagy a dohányfüst válthat ki. Ilyenkor ugyanis a gyulladás amiatt következik be, hogy a szem felszíne sérül, a kórokozók pedig könnyebben utat találhatnak a szem szöveteibe.