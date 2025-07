Zokniban vagy anélkül aludjunk? Szomnológus adja meg a választ

Életünk nagyjából harmadát alvással töltjük, és az egészségünket is alapvetően befolyásolja, hogy milyen pihentető az éjszakánk. Ezt számos dolog befolyásolhatja a matracon át a hálószoba hőmérsékletéig, sőt az is fontos, mit viselünk az ágyban. Gyakran tárgyalt téma az is, hogy zokniban, vagy anélkül feküdjünk le aludni, erről pedig eltérő eredményű kutatások is születtek már. A CNN cikkében megszólaló szomnológusok zokniviselés-pártiak, és azt is elmagyarázták, hogyan segítheti ez a ruhadarab az éjszakai pihenésünket.

Zokniban aludjunk, vagy anélkül?

„Talán ellentmondásosnak hangzik, de ha zoknit viselsz lefekvéskor és melegen tartod a lábad, valójában csökkentheted a tested hőmérsékletét, és gyorsabban elalszol” – mondta Drerup, a Cleveland Klinika szomnológiai központjának igazgatója. Napközben egy átlagos felnőtt testhőmérséklete 36,1 és 37,2 Celsius-fok körül alakul, egy 10 éves vagy annál fiatalabb gyermekeknél valamivel alacsonyabb. Ahogy közeledik az éjszaka, a testhőmérséklet egy-két fokkal csökkenni kezd, felkészítve a testet az alvásra, ennek folyamán az erek kitágulnak (elsősorban a kezekben és a lábakban), ami segíti a hőleadást. Miközben tehát a bőr melegszik, a test belülről hőveszteséget szenved - ilyenkor jönnek jól a meleg zoknik. Hogyha ugyanis zoknit húzunk, méginkább felmelegíthetjük a végtagot, testünk többi része pedig gyorsabban lehűl.

A zokni viselése éppen hogy segíthet lehűteni a testünket. Fotó: Getty Images

Egy 2018-ban publikált, kisebb tanulmány kimutatta, hogy a zokniban alvó fiatal férfiak közel nyolc perccel gyorsabban szenderedtek álomba és 32 perccel tovább aludtak. Emellett kevesebbszer is ébredtek fel éjszaka, mint azok, akik mezítláb feküdtek le.

Persze ezt a hatást nem csak zokni húzásával érhetjük el. Az alvásszakértők azt javasolják, hogy az egész hálószobát tartsuk körülbelül 18,3 Celsius-fokon, hogy a testhőmérsékletünk hűvös maradjon éjszaka. Egy másik tipp, hogy lefekvés előtt vegyünk egy meleg (de nem forró) zuhanyt vagy fürdőt.

Azért általánosan nem ajánlható az éjszakai zokniviselés sem mindenkinek, hiszen millió dolog befolyásolhatja azt, hogy mit érzünk komfortosnak az ágyban. „Ha zoknit viselsz ágyban és úgy érzed, hogy túl meleg a lábad, mindenképpen vedd le” – mondta Dr. Jennifer Mundt szomnológus. Hozzátette: azt csak a saját testünk tudhatja, milyen hőmérséklet megfelelő a számára, így ha soknak érezzük a zoknit, semmiképpen se erőltessük azt.