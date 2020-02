Mikor kell műteni a szürkehályogot?

A szürkehályog az idősebb emberek látásromlásának egyik leggyakoribb oka: 65-75 és között a népesség nagyjából felét érinti, 70 év felett pedig további, közel 20 százalékkal növekszik az előfordulása. Az időskori szürkehályog az öregedés természetes velejárója, ám az általa okozott látásromlás gyógyítható. Az időskori forma mellett létezik még veleszületett szürkehályog is, valamint más betegség következtében is kialakulhat a látásromlás. Bármelyik típusról is legyen azonban szó, a vizsgálat és a terápia mindegyik esetében gyakorlatilag megegyezik.

Hogyan alakul ki a szürkehályog?

Az öregedéssel járó szürkehályog kialakulása a szervezet egészét érintő általános vízvesztésre vezethető vissza. Az elszürkülés ilyenkor többnyire a lencsekéregben kezdődik. A homályos foltok eleinte csak a lencse szélén jelentkeznek, a látást pedig alig befolyásolják. A foltok azonban egyre zavaróbbá válhatnak, amint kiterjedésük eléri a centrumot, a lencse átlátszatlanságának fokozódásával pedig a pupilla területe egyre szürkébbé válik, mígnem végül gyöngyházfényű lesz. A lassú folyamat során az érintettek egyre inkább úgy érzik, mintha egy vízfüggöny ereszkedne a szemük elé. Az előrehaladott szürkehályog gyakorlatilag vakságot okozhat.

A szürkehályog az időskori látásromlás egyik fő oka. Fotó: 123rf

Így kezelhető a szürkehályog

Jó hír, hogy a szürkehályog a csökkentlátás egyik legjobban kezelhető formája. Kezelésének egyetlen gyógymódja a szürkehályog-műtét, ami fájdalommentes, és mindössze 15-20 percig tart. Ráadásul ma már nem kell megvárni, hogy a szürkehályog teljesen kifejlődve akadályozza a mindennapi tevékenységeket, hiszen a műtét már a betegség korai szakaszában is elvégezhető.

Mit kell tudni a műtétről?

Fontos tudni, hogy a szürkehályog-műtét rendkívül biztonságos beavatkozásnak számít, és gyakorlatilag bármely életkorban elvégezhető. Az eljárás során a beszürkült, homályos szemlencsét eltávolítják, és a helyére egy tiszta, általában műanyagból, akrilból vagy szilikonból készült műlencsét illesztenek. A műtétet helyi érzéstelenítéssel végzik, általában 20 percet vesz igénybe és nem igényel hosszú kórházi tartózkodást sem.