A bőrbetegségek nemcsak a bőr egészséges kinézetét ássák alá, de testünk legnagyobb érzékszervét abban is megakadályozzák, hogy a szervezetet megóvja a káros környezeti hatásoktól. Ezért is fontos, hogy megoldást találjon a bőrproblémájának kezelésére, ezzel elősegítve a bőr épségének megóvását és regenerálódását. A kellemetlen tünetekre a már Magyarországon is elérhető Epaderm termékcsalád a megoldás, amelynek gyengéd összetevőkből álló termékei kíméletesen, hatékonyan és gyorsan táplálják a bőrt.

Az Epaderm Krém illatanyag-, szteroid- és SLS-mentes, lágy formulájú 2 az 1-ben krém, amely klinikailag bizonyítottan hidratálja és puhítja a bőrt. Közvetlenül a bőrre kenve is használhatjuk, vagy bőrtisztítóként, kézmosásnál szappan helyett és zuhanyzás közben. Az Epaderm krém filmréteg létrehozásával segíti elő a bőrben a nedvesség visszatartását, enyhíti a száraz bőr kellemetlen tüneteit, és akár két hét alatt javítja a bőr hidratáltságát.

Az Epaderm-család része az Epaderm Kenőcs is. A NICE1 által közzétett irányelvek szerint az olyan zsíros bőrpuhító szerek, mint az Epaderm kenőcs, hatékonyabbak, mint a piacon lévő nem zsíros alternatívák. Az illatanyag-, színezék-, tartósítószer- és SLS-mentes 3 az 1-ben kenőcsöt a kifejezetten a száraz bőrbetegségekben szenvedőknek fejlesztették ki a bőrgyógyászok. Háromféleképpen is használható: közvetlenül bőrre kenve, szappanhelyettesítőként és fürdőadalékként.

Akár a krém, akár a kenőcs mellett dönt végül, a kínzó tünetek csillapodásával, rövidesen jobban fogja magát érezni a bőrében. Keresse az Epaderm bőrápolókat online vagy rendelje meg kedvenc patikáján keresztül!