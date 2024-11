Téli időszámítás: mi történik a baba alvási ciklusával?

Egyre több tudományos kutatás foglalkozik a babák alvási szokásaival, ami segíthet eloszlatni a körülötte kialakult mítoszok egy részét – írja cikkében a BBC. Szóval, mit mondhat a tudomány a családoknak arról, hogy a csecsemők és kisgyermekek hogyan birkózhatnak meg az óraátállítással? És vannak-e tippek a nyárról a télre való áttérés megkönnyítésére?

Először is igaz, hogy a csecsemők esetében, mint a felnőttek esetében is, időbe telhet az átállás. "Annak ellenére, hogy a mechanikus órák egy pillanat alatt változnak, a testóra-változásainak végrehajtása időbe telik" - mondja Pamela Douglas, ausztrál háziorvos, alváskutató.

Az egyik elemzés például azt vizsgálta, hogyan aludt több mint 600 gyermek a tavaszi óraátállítás után. Azt találták, hogy az egy és két év közötti kisgyermekeknek átlagosan három napra volt szükségük ahhoz, hogy visszatérjenek az eredeti lefekvési idejükhöz – és nyolc napba az egy év alatti csecsemők számára.

A gyerekek reggeli ébredési ideje is eltolódott. Néhány korcsoportban azonban átlagosan nem egy teljes órát aludtak, ami azt jelenti, hogy összességében valamivel kevesebbet, mint az óraátállítás előtt. A hat és 11 hónapos kor közötti csecsemők éjszakai alvása még négy héttel a nyári időszámításra való áttérés után is körülbelül hét-15 perccel rövidebb volt, mint korábban. (A kisgyermekek esetében a teljes éjszakai alvás mindössze egy hét után visszatért a kiindulási értékre).

Az óraátállítás szorongás forrása lehet azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket szabályos ütemterv szerint altatják. Fotó: Getty Images

Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy az alvás többnyire – még csecsemők esetében is – rugalmasságot kíván. Valójában a csecsemők szigorú alvási ütemtervével való foglalkozásunk viszonylag új jelenségnek tűnik, és messze nem univerzális. Az iparosodás előtti társadalmak számos néprajzi beszámolója például leírja, hogy a csecsemők és a gyermekek általában vagy a szüleikkel alszanak, vagy egyszerűen az anya karjaiban, amikor álmosak, bárhol is vannak, bármilyen körülmények között.

Mindannyiunk számára érezhető, hogy az évszakok függvényében ingadozik az, hogy mennyit alszunk: különösen arra vagyunk beállítva, hogy télen egy kicsit többet, nyáron kevesebbet pihenjünk. Az alvási rutinunkat erősen befolyásolhatják az évszakok, télen átlagosan 53-56 perccel hosszabb.

Nem csak az változik az évszakokkal, hogy mennyit alszunk, hanem az is, hogy hogyan.

Ez magában foglalja a 10 hetesnél idősebb csecsemők szokásait is. A kutatók például azt találták, hogy ősszel a nyolc hónapos csecsemők kevésbé szaggatott alvást tapasztalnak és több lassú hullámú ciklust, mint tavasszal. A kutatók szerint valószínű, hogy ez annak az eredménye, hogy a tavaszi fénynek való kitettség elnyomja és késlelteti a melatonin szekrécióját.