Mintegy 3 milliárd forint pályázati és 550 millió forintot meghaladó egyetemi forrásból alakítottak ki Debrecenben egy új gyermeksürgősségi központot. Az intézmény szilárd alapot biztosít az európai szakmai élvonalat megjelenítő gyermeksebészeti tevékenységhez is – mondta Szabó Zoltán professzor, az egyetem klinikai központjának elnöke.

Új gyermeksebészet nyílik szeptember elején. Fotó (illusztráció): Getty Images

A legmodernebb eszközök állnak rendelkezésre

A gyermeksebészet szeptember harmadikától, keddtől működik majd a gyermeksürgősségi központban. Az épületben kialakított új műtők és kórtermek megfelelnek a legmagasabb szintű nemzetközi elvárásoknak.

Az operációkhoz szükséges legmodernebb eszközöket is sikerült beszerezni – egyebek mellett korszerű LED-es lámpákat, beépített kamerákat, központi monitorokat, műtőasztalokat, képerősítőt és átvilágító berendezést is. A régi épületben használt, szintén nemrégiben vásárolt laparoszkópos eszközöket is áttelepítették, az új torony háromdimenziós képalkotásra is képes – részletezte Sasi Szabó László, a gyermeksebészeti osztály vezetője. Rendelkezésükre állnak továbbá a koraszülöttek ellátásához szükséges, legújabb mikrosebészeti műszerek és speciális endoszkópos eszközök is, amelyeket kifejezetten a gyermekek műtéteihez fejlesztettek ki.

Évi 1300 altatásos műtétet terveznek

A 15 ágyas gyermeksebészeti részlegen évente 1300-1400 altatásos műtétet terveznek a koraszülöttektől 18 éves korig. Tevékenységük lefedi a gyermeksebészet teljes spektrumát. Specialitásaik közé tartoznak például a fejlődési rendellenességek, az ajak- és szájpadhasadékok korrekciói, a húgy- és ivarszervek műtétei, valamint az onkológiai sebészet is.

A sebészeti szakrendelés azonban továbbra is a gyermekgyógyászati klinika régi épületében fogadja majd a betegeket. A sürgősségi ellátás is változatlanul, az eddigi helyén működik tovább.