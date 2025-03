Akár 78 napot is várnunk kell, hogy bejussunk egy szakrendelésre

A Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség immár 10 éve rendszeresen megvizsgálja az egyes szakrendelőkben vezetett betegfogadási listákon a betegek várható várakozási idejét. Az évenkénti „szokásos” adatfelvételre 2025 február elején került sor. A 2025-ös adatok 35 intézmény adatainak átlagát mutatják.

2015 óta most először fordult elő csökkenés a várakozási időben az előző felméréshez képest. Fotó: Getty Images

Így alakult az összesített várakozási idő

Az adatok alapján elmondható, hogy az összesített átlagos várakozási idő 10 év után most először mutatott csökkenést. A felmért 20 szakterület összesített átlagos várakozási ideje 28,3 nap, ezzel pedig 2019 óta első ízben került ismét 30 nap alá az összesített várakozási idő. A Szövetség szerint ez a siker az átalányfinanszírozásról teljesítményfinanszírozásra való visszaállással magyarázható, amely 2023 februárjában történt meg.

Érdemes hozzátenni, hogy ezzel évtizedes trend tört meg, azonban a COVID előtti 2019-es értékek eléréséhez még mindig javulás szükséges” – írták.

Összesített átlagos várakozási idő évente [nap]. Forrás: Medicina 2000 Magyar Járóbeteg Szakellátási Szövetség, 2025. február

Ezeken a szakterületeken javult a helyzet

Mint írták, több szakterületen is markáns javulás a 2023-as adatokhoz képest. A diabetológián például átlagosan több mint 21 nappal, a gasztroenterológiákon több mint 16 nappal, a reumatológiai szakrendeléseken pedig átlagosan mintegy 17 nappal rövidült a várakozási idő. Ezt követi a gyermekgyógyászat 9, és az általános belgyógyászat 7 napos rövidüléssel. A pszichiátriai, a tüdőgyógyászati és az ultrahang-szakrendeléseken pedig 4-5 napos csökkenést mértek a betegvárakozási időben.

A gyermekgyógyászat esetében azt is érdemes kiemelni, hogy ezzel a több mint 9 napos csökkenéssel újra kevesebb mint 2 nap lett az átlagos várakozási idő.

Van, ahol még hosszabb lett a várakozási idő

A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológia szakrendeléseken látható, ahol több mint 16 nappal még nőtt is a várakozási idő, így itt immár átlagosan 78 napot kell várnunk arra, hogy sorra kerüljünk. Emellett az angiológiai szakrendeléseknél is újabb 5,8 nappal nőtt várakozási idő, elérve az 53 napos átlagot.

E két szakterületen túl viszont csak olyan szakmában nőtt 2025-re a betegvárakozási idő, amelyekben a magán és a közellátás között éles verseny folyik a szakemberekért. Ide a bőrgyógyászat, a nőgyógyászat, a szemészet és az urológia sorolható.

Ha összességében nézzük a helyzetet, minden javulás mellett továbbra is csak 3 olyan szakma van, ahol kevesebb mint két hét várakozás után lehet bejutni a rendelésre (sebészet, gyermekgyógyászat, fül-orr-gégészet), és 8 olyan szakma van (gasztroenterológia, bőrgyógyászat, ultrahang, urológia, szemészet, angiológia, kardiológia, endokrinológia), ahol több mint egy hónapot kell várni a sorra kerülésére” – emelték ki a közleményben.