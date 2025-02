Rengeteg pénzt veszít a WHO az USA kilépésével

A szervezet éves végrehajtó tanácsi ülésén Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főigazgató egyúttal megvédte az ügynökség munkáját és a közelmúltbeli reformokat, majd megismételte az Egyesült Államokhoz intézett felhívását, hogy gondolják át kilépést, és kezdjenek párbeszédet a WHO-val a további változásokról. „Örömmel fogadnánk az Egyesült Államok és valamennyi tagállam javaslatait arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnánk jobban szolgálni önöket és a világ népét” – mondta Gebrejeszusz.

A költségvetés csökkentését a jövő hétig tartó, Genfben megrendezett végrehajtó tanácsi ülésen vitatják meg, amelyen a tagállamok képviselői az ügynökség finanszírozásáról és a 2026-2027-es időszakra vonatkozó munkájáról tárgyalnak. A végrehajtó tanács a hétfőn közzétett dokumentum szerint a költségvetés alapprogramokra vonatkozó részének az előirányzott 5,3 milliárd dollárról 4,9 milliárd dollárra való csökkentését javasolja. Ez része a 2026-2027-es időszakra eredetileg javasolt 7,5 milliárd dolláros tágabb költségvetésnek, amely a gyermekbénulás felszámolására és a vészhelyzetek kezelésére szánt összegeket is tartalmazza. „A legnagyobb pénzügyi befizető távozásával a költségvetés nem maradhatott a megszokott formában” – olvasható a dokumentumban.

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése után nem sokkal kezdeményezte az Egyesült Államok kilépését a WHO-ból. A kilépési folyamat egy évig tart. Az Egyesült Államok a WHO legnagyobb kormányzati befizetője, a teljes költségvetés mintegy 18 százalékát biztosítja. A WHO már közvetlenül az USA bejelentése után is elrendelt néhány költségcsökkentő intézkedést. Az Egészségügyi Világszervezetet részben a tagállamok által fizetett tagdíjból, másrészt önkéntes adományokból és beruházásokból finanszírozzák. Egyes programok költségvetésének kétharmadát mindössze öt donorország biztosítja.

Borítókép: Getty Images