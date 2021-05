Pfizer-vakcina: már egy év alattiakon is tesztelik

Új szakaszba lépett a Pfizer és a Moderna vakcinakísérlete: az Egyesül Államokban már azt vizsgálják, hogy 6 hónapos kortól is biztonságosan adható, és hatékony-e ez a két koronavírus elleni védőoltás - írja az ABC News.

A klinikai vizsgálati eredményektől függ, mikor indulhat a gyerekek oltása.

Képünk illusztráció. Forrás: Getty Images

A 18 év alatti gyerekek az Egyesült Államok lakosságának körülbelül 20 százalékát teszik ki - ami számszerűsítve nagyjából 85 milliót jelent -, ezért az átoltottság szempontjából nem mindegy, hogy mikor kezdhetik meg az ő immunizálásukat is. Amerikában a CDC legfrissebb adatai szerint eddig több mint 142 millió ember - a lakosság 43 százaléka - kapta meg a Pfizer-BioNTech-, vagy a Moderna oltóanyagának legalább egy adagját, vagy a Janssen-vakcinát, amiből elég egyetlen dózis.

Az első tapasztalatok már megvannak

A 18 év alattiak csak szülői hozzájárulással vehetnek részt a Pfizer és a Moderna klinikai vizsgálataiban. Az ABC News megszólaltatta a Stanford egyetemi kórház egyik kutatóját, akinek két fia - egyikük 3 éves, a másik 7 hónapos - is bekerült a tesztalanyok közé. Zinaida Good elmondta: a gyerekek múlt héten kapták meg az első dózist, mindkettejüknél minimális oltás utáni reakció, illetve mellékhatás jelentkezett: az oltás helyén fájdalmat éreztek, emellett fáradékonyabbak voltak. Good szerint az eddigi kutatási eredmények igazolták, hogy gyerekeknél is biztonságos és hatékony lehet a vakcina, az esetleges kockázatokat jóval felülmúlja az oltóanyag által kínált lehetséges védelem, ezért jó lehetőségnek tartja, hogy fiai is korán megkaphatták azt.

Így zajlanak a klinikai vizsgálatok gyerekeknél

A humán klinikai vizsgálatok első fázisában a kutatók a gyermekek számára megfelelő védelmet biztosító dózist állítják be, a következő szakaszban - amely körülbelül egy évig tart majd - pedig már két csoporton vizsgálják az oltóanyag biztonságosságát, hatékonyságát, és lehetséges egészségügyi hatásait, mellékhatásait: a kontrollcsoport placebót kap. A Pfizer vizsgálatában 5 ezer gyerek vesz részt az Egyesült Államokban. A vállalat reméli, hogy télig meglesznek a korai vizsgálati eredmények. A klinikai vizsgálatok jelenlegi szakaszában a Moderna második dózisát az első után 28 nappal, a Pfizer második részoltását pedig 21 nap elteltével kapják a résztvevők.

Ahogy arról korábban írtunk, már Kínában is tesztelnek egy gyerekeknek is szánt oltóanyagot: a Sinopharm leányvállalataként működő China National Biotec Group (CNBG) által kifejlesztett, úgynevezett rekombináns vakcinát.

Jelenleg a Pfizer-BioNTech védőoltása az egyetlen, ami már 16 éves kortól adható. Orbán Viktor mai bejelentése szerint Magyarországon érettségi után indulhat a 16-18 év közöttiek oltása.