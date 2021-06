Koronavírus: új, "olimpiai" variánstól tartanak Japánban

A július 23-án kezdődő tokiói nyári olimpiára több mint 200 nemzet sportolóit, kísérőiket, szakembereket és a média képviselőit várják. Noha Japán ígéretet tett rá, hogy a koronavírus-járvány ellenére biztonságos olimpiát rendez, továbbra is küzd a negyedik hullám megfékezésével, és jó esély van rá, hogy meghosszabbítják a rendkívüli állapotot az ország nagy részén - számolt be róla a Reuters.

Ősszel már tudni fogjuk, hogyan befolyásolta a járvány terjedését a tokiói olimpia. Fotó: Getty Images

Rizikós világrendezvény

Az olimpiai játékok is szigorú járványügyi intézkedések mellett zajlanak majd: a külföldi nézőket kitiltották a sporteseményekről, de hogy a hazai közönséggel mi lesz, arról majd csak júniusban döntenek az akkori járványhelyzet függvényében. Figyelembe véve, hogy Indiától kezdve Brazílián át egészen Franciaországig világszerte még mindig sok új fertőzöttet regisztrálnak, és a halálesetek száma is meredeken emelkedik, érthető a japán orvosok, egészségügyi szakemberek és a lakosság aggodalma. Különösen, hogy Japánban nagyon lassan halad az oltási kampány, részben a lakosság oltások iránti általános bizalmatlansága miatt, részben mert a japán kormány nem igazán sürgeti a folyamatot. Mindenesetre tény, hogy a 126 milliós országban élők eddig alig több mint öt százaléka kapta meg valamelyik koronavírus elleni vakcinát, így már biztos, hogy júliusra nem sikerül megfelelő átoltottságot elérniük.

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy mekkora eséllyel fertőződhetünk meg, kerülhetünk kórházba vagy halhatunk meg a koronavírus elleni védőoltás beadatása ellenére is. Mutatjuk, mekkora ezen események kockázata az immunizáltak körében. Részletek! h i r d e t é s

Lesz-e "tokiói" mutáns?

Naoto Ueyama, a japán orvosok szakszervezetének elnöke tart is a következményektől. "A koronavírus összes mutáns törzse itt, Tokióban összpontosul majd. Nincs kizárva, hogy egy új, "olimpiai" vírustörzs jelenik majd meg" - közölte. Azt is hozzátette, hogy amennyiben valóban erre kerül sor, és az új variáns úgy kerül majd be a köztudatba, hogy a "tokiói olimpiai mutáns", az alaposan megtépázhatja az ország hírnevét, és évtizedekig Japánt tehetik majd felelőssé miatta.

Kenji Shibuya, a londoni King's College népegészségügyi intézetének igazgatója, aki a japán oltási kampányt is segíti, ennél derűlátóbb. "Mutációra akkor lehet számítani, amikor a vírust sokáig hordozzák az immunhiányos állapotban lévő, vagy részben immunizált emberek. Véleményem szerint a jelenlegi helyzet Japánban veszélyesebb, mint a tokiói játékok alatt lesz" -idézte Shibuyát a Reuters.

Noha még hónapokkal ezelőtt is benne volt a pakliban - igaz, jobbára csak elméleti lehetőségként -, hogy lefújják az olimpiát, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ezt továbbra sem tartja szükségesnek. Pedig a napokban pont az olimpia hivatalos partnere, az Asahi Shimbun országos napilap sürgette szerkesztőségi cikkében a játékok törlését.

Japánban tavasszal kimutathatóan az E484K nevű koronavírus-mutáció felelt a megbetegedések többségéért, melyet többek között az új indiai variáns, és az oltásoknak jóval ellenállóbb dél-afrikai és a brazil vírusváltozat is hordoz.