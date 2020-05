Koronavírus: kell-e ilyen ruhát viselnünk a járvány miatt?

Mindannyian azt reméljük, hogy az új koronavírust vagy a várva várt vakcina, vagy valamilyen hatásos gyógyszer segítségével sikerül távol tartanunk, illetve legyőznünk. Jó okunk van a reménykedésre, hiszen a fertőzések zömére talált megoldást az orvostudomány. De mi van akkor, ha ez tovább tart a vártnál, illetve, ha sikerül is a SARS-CoV-2 fölé kerekednünk, még mindig maradhatnak olyanok, akiknek az immunrendszere annyira legyengült, hogy még sokáig veszélyes lenne közösségbe menniük. Egy Los Angeles-i cég, a Production Club megtervezett egy olyan viseletet, amelyben bárki veszély nélkül elmehet akár a legzsúfoltabb tömegrendezvényekre is. A kérdés viszont felmerül, akarnánk-e egyáltalán egy cyberpunk szkafandert viselni, hogy például élőben végigtomboljunk egy koncertet.

"Jelenleg nagy változás zajlik az egész világon, s elképzelhető, ha mindez véget ér, a társadalom sokkal rugalmasabb lesz, mint azt valaha gondoltuk volna" - fogalmazott a Popular Mechanics magazinnak Miguel Risueño, a Production Club vezetője, a szóban forgó öltözet egyik megálmodója.

Hogyan térhetünk vissza a tömegrendezvényekre?

Amikor a járvány miatt beláthatatlan időre bezárták a koncerhelyszíneket, Risueño tudta, hogy valami olyat akar létrehozni, amely a közönségnek, és zeneiparban dolgozóknak is segíthet. A legmegfelelőbbnek egy, a koncerthelyszínen alkalmazható egyéni védőeszköz tűnt, amely jól néz ki és szórakoztató viselni. Arra törekedtek a tervezésnél, hogy a gyártási folyamat ne legyen hosszú és bonyolult, inkább a biztonsági és a viszonylag egyszerű technológiai megoldások jó keverékét kívánták előállítani, amelyeket a felhasználó saját okostelefonján keresztül szabhat testre egy applikáción keresztül.

A Micrashell névre keresztelt buliszkafander tartalmaz egy szűrőrendszert, amely megfelel az FFP2/N95/KN95 szabványoknak. Azaz ugyanazt a védelmet adja, mint a jelenleg használatos jó minőségű védőmaszkok. A ruha belső szűrőjét minden használat előtt ki kell cserélni. A megvalósításról a fejlesztők többek között biológusokkal, orvosokkal és sporttudósokkal is konzultáltak.

Mit tud az öltözet?

Maga az öltözet légmentesen zár, de csak a test felső felét fedi, így alatta divatos holmik hordhatók, és a mellékhelyiséget is igénybe lehet venni anélkül, hogy le kellene venni. (Az iszogatás vagy a csókolózás persze szóba sem jöhet.) A ruha bírja a strapát, hiszen vágásálló szövetből készül, a levegőellátásról és fertőtlenítésről pedig egy mobiltelefon gondoskodik, amelyet két lítium-ion elem tart egész nap működésben.

A készülék gondoskodik a kommunikációról is, hiszen az eszköz nélkül az öltözet sisakja blokkolja a zenét, és megnehezíti a barátokkal vagy a többi emberrel való beszélgetést. Az öltöny kommunikációs rendszere a fizikai közelségen alapul, és lehetővé teszi a szabályozást is, azaz, ha valaki nem érdekel, csak lenémítjuk. A hangokat az audióvezérlővel lehet irányítani attól függően, hogy beszélgetni akarunk, vagy csak a zenét élvezni. A ruhán van egy testkamera is, amelyet szintén az appal lehet vezérelni. Ha az öltöny egyes részei akadályozzák a kilátást, a kamera segíthet kitölteni a látómezőt. Risueño úgy gondolja, hogy mire a koncertek újra elkezdődnek, az öltözettel is elkészülnek. A kérdés csak az, hogyha erre csak szakfanderben lenne lehetőségünk, tényleg eljárnánk-e bulizni.

Persze, mint sok találmány esetében, ezúttal is kiderülhet, hogy az ilyenfajta védőöltözék nem csak a biztonságos szórakozást szolgálhatja, hanem számos más helyen is jó szolgálatot tehet. Például a nagyon szennyezett levegőjű nagyvárosok utcáin. A lényeg, hogy a járvány új ajtókat nyitott ki, új folyamatokat indított el a gondolkodásban, s talán olyan eszközök, technológiák és módszerek is megszületnek, amelyek a SARS-CoV-2 nélkül talán sohasem jönnének létre.