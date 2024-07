Kamarai elnök: Próbáljanak meg 30 fokos kórtermekben dolgozni!

"Menjenek el a kórházukba, töltsenek el egy éjszakát a 30 fokos kórteremben, és próbáljanak meg ott dolgozni" – erre kérte a döntéshozókat a Magyar Orvosi Kamara győri elnöke az RTL Híradónak adott nyilatkozatában. Szerinte így megérthetik, mennyire fontos a klíma a kórházakban.

Fotó: Getty Images

Mint arról mi is írtunk, sok helyen műtéteken halasztanak el vagy épp kórtermekben műtenek az elviselhetetlen hőség miatt. A kánikulában ugyanis sorra romlanak el az intézmények légkondicionálói. „30 évvel ezelőtt én 50 fokos műtőkben végeztem 10-12 órás műtéteket. Lehetséges volt, mert életmentő volt. Most ugyanez a helyzet” – mondta Kásler Miklós volt emberi erőforrásokért felelős miniszter néhány napja az RTL riportjában. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár pedig így fogalmazott: „az egészségügyi rendszer ennek az időszaknak is felkészülten futott neki”.

Szíjjártó László szerint azonban nincs olyan kórház Magyarországon, ahol ne jelentene gondot a nagy meleg. Emiatt nagyobb a fertőzés esélye, és az orvosok és az ápolók is nagyobb eséllyel hibáznak – tette hozzá.