Halálos járványok: ezt tanultuk belőlük

A paleogenetika tudománya a régi korokból származó DNS tanulmányozásával foglalkozik. Vizsgálatai a fertőző betegségekre is kiterjednek, ami külön szakterületté vált. A lipcsei Max Planck Intézet tudósai (Maria Spyrou, Kirsten Bos, Alexander Herbig és Johannes Krause) a Nature Reviews Genetics folyóiratban tekintették át az ősi kórokozók genetikai elemzésének fejleményeit. A legfontosabb, hogy a régészeti maradványokból származó patogének (például baktériumok, vírusok és paraziták) DNS-ének közvetlen vizsgálatával nyomon követhető a kórokozók terjedése és fejlődése. Ez pedig betekintést nyújt az emberiség történetének fontos tényezőire, hiszen a járványok történelemformáló erőt jelentettek , továbbá javítja a modernkori fertőző betegségekről szóló ismereteinket is.

Kaffa öröksége

A pestist leíró legrégebbi történelmi dokumentumok egy Kaffa (ma Feodoszija) nevű városból származnak a Krím-félszigetről. A 14. század első felében ez egy várfalakkal védett genovai kolónia volt, amelyet kelet felől az Aranyhorda területe szegélyezett. A mongolok végül megtámadták a várost, méghozzá biológiai hadviselést alkalmazva. A városfalon fertőzött holttesteket dobtak át, amelyekről a betegség gyorsan elterjedt. Kaffa lakói hamarosan a település feladására kényszerültek, és visszavonultak Itáliába. Csakhogy a pestist is magukkal hurcolták, ami Európa nyugati felén nagyon gyorsan tovaterjedt, és mindössze öt év alatt megölte a lakosság felét.

Maria Spyrou Európa különböző részeiről gyűjtött Yersinia pestis mintákat. Az egyik genom, amelyet vizsgálat alá vont, egy olyan törzsé volt, amely Oroszország szamarai régiójából, a Krimtől mintegy 1500 kilométerre fekvő területről származott. Amikor hozzáillesztette ezt a törzset a Yersinia családfához, kiderült, hogy ez az őse a fekete halálnak, megerősítve azt az elképzelést, hogy a betegség keletről érkezett. Az összes többi genom, amelyet a fekete halál időszakából gyűjtött Európa sok különböző helyéről, 100 százalékban azonos volt ezzel. Ez megmutatta, hogy a pandémia milyen gyorsan terjedt, ha a kórokozó közben nem változott semmit. Ugyan a baktériumok később mutálódtak, de úgy tűnik, hogy az akkori törzs a mai világ legtöbb pestisváltozatának közös őse. "A fekete halál egyfajta ősrobbanás volt a pestis számára" - mutatott rá Krause.

A modern pestistörzsek elméletileg továbbra is képesek lennének nagy járványt kelteni, ha még mindig olyan viszonyok uralkodnának, mint a középkori Európában. Még ma is körülbelül 2500 embert fertőz meg évente a Yersinia pestis, s e kórokozók többsége rokon törzsekből származik. A 2017-ben Madagaszkáron néhány száz embert megfertőző baktériumok biológiája például nagyon hasonlított a fekete haláléhoz. Ma már azonban jelentősen jobb a higiénia, nem érintkezünk patkányokkal, és hatásos antibiotikumaink is vannak, amelyek nélkül a halálozási ráta most is 60 százalékos lenne hét-tíz napon belül.

Hogyan válik gyilkossá egy kórokozó?

A pestis veszélyességének kritikus elemére az egyik rokona, a Yersinia pseudotuberculosis baktérium vizsgálata adta meg a szemléletes magyarázatot. Elméletileg ez a mikroba is éppen olyan veszélyes, mint rossz hírű rokona, s az immunrendszert ugyanúgy képes lehet kijátszani. De nincs olyan ismert eset, amikor a vérbe kerülve szövetelhalást váltott volna ki a kéz és a láb elfeketedését okozva, amiből a fekete halál kifejezés is származik.

Az Yersinia pseudotuberculosisból ugyanis hiányoznak a bolhák manipulálásához szükséges gének. Miután a bolha felszívja egy Yersinia pestissel fertőzött beteg vérét, a baktériumok egy olyan biofilmet állítanak elő, amely bevonva a bolha belét, megakadályozza további vér lenyelését. Emiatt a bolha éhezik, és kínjában naponta több százszor csíp. A vért érintkezésbe hozza a biofilmmel, majd újra kiköpi, és továbbítja a baktériumokat az új csípésnél támadt sérülésbe. Mivel a Yersinia pseudotuberculosisnak nincsenek génjei ahhoz, hogy ezt a biofilmet előállítsa, bolhacsípéssel nem terjedhet tovább.

Az éghajlatváltozás felolvasztja a több ezer éve megfagyott permafrosztot a sarkköri régiókban, a felolvadó talajból pedig kiszabadulnak a régi korok mikrobái, amelyek befejezve Csipkerózsika-álmukat, esetenként súlyos fenyegetésként jelennek meg a jelenkor élővilága számára. Mennyire kell félnünk tőlük? Részletek!

Krause beszámolója szerint a közelmúltban olyan Yersinia pestis baktériumokat találtak a bronzkorból és a késő kőkorszakból, amelyekből hiányzik néhány ilyen gén. Ehelyett valószínűleg a tüdőt fertőzték meg és a levegőben terjedtek, ahogyan egyes pestis baktériumok ma is viselkednek. Ezek a leletek azt mutatják meg, hogy a Yersinia pestis hogyan vált veszélyes emberi kórokozóvá azáltal, hogy szert tett egyetlen kritikus tulajdonságra.

A paleogenetika a pestis viselkedésének feltárásával első nagy sikerét érte el, de a tudósok arra számítanak, hogy nem az utolsót. A felhasználható technológia gyorsan fejlődik, így nagyobb eséllyel deríthető ki, hogy a valaha létezett félelmetes kórok mivé fejlődtek mára, és kell-e tartanunk régi járványok feltámadásától. A tudósok egy része ezt sem zárja ki, mert a globális felmelegedés miatt a permafrosztban hibernálódott mikrobák támadásba lendülhetnek. A paleogenetika előtt e veszélyek feltárásában is komoly feladatok állhatnak.