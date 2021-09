Furcsa akcióval érvelt a maszkviselés mellett egy férfi

Egy texasi férfi megelégelte, hogy a maszkviselést egyesek olyan érvekkel utasítják el, hogy "kellemetlen", "nem szeretem", vagy "nem érzem jól magam benne, ezért nem hordom." Véleményének sajátos és szokatlan módon adott hangot: egy iskolatanácsi ülésen fürdőnadrágra vetkőzve próbálta felhívni rá a figyelmet, hogy a maszkviselés fontos biztonsági kérdés, különösen most, hogy a járvány újabb hulláma még mindig felfutóban van az Egyesült Államokban a delta variánsnak köszönhetően. Akciója, amelyről a Snopes is beszámolt, gyorsan végigfutott a neten.

A maszkviselés kérdése mindig is megosztotta az embereket. Ha nem kötelező, a legtöbben nem hordják. Fotó: Getty Images

Ami a furcsa akció hátterében van

Miután James Akers az austini iskolatanács ülésén bemutatkozott és megjegyezte, hogy három gyermeke is a körzetben tanult, egy pedig jelenleg is középiskolás, előbb a kabátját vette le, majd a többi ruháját is, egyenként. Közben elmondta: "A munkahelyemen ezt a kabátot kell viselnem. Utálom. Ezt az inget és a nyakkendőt kell viselnem. Utálom. Idefelé három stoptáblát is figyelmen kívül hagytam és négy piros lámpán is áthajtottam. Majdnem megöltem valakit odakint, de minden jogom megvan rá, hogy olyan gyorsan vezessek, amilyen gyorsan akarok, és úgy vegyem be a kanyarokat, ahogy én akarom. Idejöttem az iskolába, és a parkoló tele volt. Úgy döntöttem, hogy oda parkolok, ahova akarok, ami történetesen egy mozgássérült parkoló volt."

A kötelező maszkviselés megszüntetésével egyesek felsóhajtottak, mert már alig várták, hogy megszabadulhassanak tőle, mások - de egyre kevesebben -, továbbra is hordják, mert így érzik magukat és szeretteiket biztonságban.

Akers kijelentette: bizonyos szabályokat követni kell, mert azoknak oka van. Ő ezzel az akcióval szeretette volna demonstrálni, hogy a személyes szabadságot félretéve bizonyos szabályokat be kell tartani a közbiztonság érdekében. Az iskolatanács elnökének kérésére azonban felöltözött és nem folytatta tovább performanszát.

Később az egyik austini tévécsatornának adott interjújában részletesebben is kifejtette, hogy véleménye szerint a maszkviselés sokaknál politikai kérdés, nem józan ésszel meghozott döntés, mint amilyeneket vezetés közben, a közlekedési szabályok betartásakor hozunk.

A delta variáns indokolttá tenné az óvatosságot

Noha a maszkviselés bizonyítottan fontos járványügyi intézkedés, amellyel lassítani lehet a járvány terjedését, a felerősödött maszkellenes hangoknak és annak köszönhetően, hogy Texasban nincs is kötelező maszkviselés, a gyermekintenzív osztályok megteltek koronavírusos fiatalokkal - írja a Snopes.

Jelenleg a legmagasabb heti esetszámot - 100 ezer főre vetítve 160,3-at - a 16 és 17 éves korosztályból jelentették az Egyesült Államokban, de emelkedik az új fertőzöttek száma a gyerekek körében is az iskolakezdésnek köszönhetően.