COVID-19: ezért kaphatjuk el kétszer is

Korábban már beszámoltunk róla, hogy orvosok és molekuláris biológusok szerint nagyon kockázatos, egyben felelőtlen viselkedés afertőzésveszélyének figyelmen kívül hagyása. Hiába véli valaki úgy, hogy fiatal, erős, tehát a SARS-CoV-2 nem tud komoly kárt tenni a szervezetében. Az igazság ezzel szemben az, hogy a fertőzésnek komoly hosszútávú következményei lehetnek, arról nem is beszélve, hogy a vírushordozók tovább terjesztik a betegséget, és meghosszabbítják a járványt. A védettségük szintje pedig nagyon is kétséges, mert az sok egyéb tényező mellett nem csak az egyének állapotától, hanem a fertőzés körülményeitől és intenzitásától is függ. Ezért sokkal jobb beoltatni magunkat és kontrolláltan védettséget szerezni.

Ha valaki letölti a karanténban előírt időt, utána a pozitív teszt ellenére sem tekinthető fertőzőnek - Fotó: Getty Images

Az orvosok azzal egyetértenek, hogy kétszer is el lehet kapni a betegséget (hiszen ezt jól dokumentált esetek bizonyítják), de ez nem túl valószínű. "Erről még nem készültek nagy, jól kontrollált vizsgálatok, de úgy tűnik, hogy az ilyen esetek nagyon ritkák. Érdekes lesz ezt tanulmányozni, ha nyugodtabbá válnak a körülmények" - mondta Dr. Alan Taege, a Cleveland Klinika fertőző betegségekkel foglalkozó szakorvosa a Parade magazinnak.

Esély a COVID-duplázásra

Az okokat, amelyek miatt az emberek kétszer is megkaphatják a COVID-19-et, még nem tisztázták pontosan, de Dr. Taege pár lehetőséget felsorolt. Elképzelhető, hogy a beteg egy mutálódott vírussal találkozott másodjára. Jó hír a szakorvos szerint, hogy a második fertőzések legtöbbször enyhébb lefolyásúak, mert azimmunrendszerképes felismerni a kórokozót, így fel is lép ellene. "Éppen ez az, amit várunk vagy remélünk egy oltástól: hogy az immunrendszer elég jól felismerje a betolakodót, így az nem okozhat súlyos betegséget" - fogalmazott a szakorvos.

A másik lehetőség, hogy az immunitás nem tart elég sokáig. "A látott esetekből nem világos, hogy a másodszor is megbetegedők immunitása elég hosszú ideig megmaradt-e ahhoz, hogy megvédje őket egy újabb fertőzéstől, illetve, hogy ezeknél az embereknél kialakult-e immunitás az első fertőzés során" - jegyezte meg Dr. Julita Mir, afertőző betegségekszakértője, az egyik nagy amerikai egészségügyi szolgáltató, a Community Care Cooperative főorvosa.

Egy további lehetőség a tesztelés hibája. A COVID-tesztek egyre jobbak, de nem tökéletesek. Az a furcsa helyzet, hogy miközben a pontatlanabb, de gyors antigéntesztek hamis negatív eredményt adhatnak, a sokkal megbízhatóbb, de lassabb PCR-vizsgálatoknál előfordulhat, hogy nem képesek megkülönböztetni az élő vírusokat az elhaltaktól. Ezért a már hetek óta tünetmentes betegek pozitív eredménye nem feltétlenül jelenti, hogy újra megfertőződött. Elképzelhető, hogy a vírus elpusztult, és a páciens már nem fertőző, de a szervezete még nem törölte ki a maradványokat. A CDC szerint az emberek a fertőzés után akár három hónapig is pozitív eredményt mutathatnak. Ha valaki legalább 10 napig izolálta magát, és már nincsenek tünetei, akkor nem tekinthető mások számára fertőzőnek a pozitív PCR-teszt ellenére.

Mindig termelődnek antitestek

Kérdés, hogyan lehetséges a COVID-19-cel való megfertőződés antitestek megjelenése nélkül? Dr. Taege szerint a koronavírussal való megfertőződésnél valószínűtlen, hogy ne jelenjenek meg az ellenanyagok, de az antitestek szintje különböző lehet. Aki enyhe fertőzésen esik át, az kevesebb antitestet termelhet, mint akinél súlyosabb betegség alakul ki, ugyanakkor még az alacsony antitestszint is elégséges a vírus elleni küzdelemhez.

A szervezet immunsejtjei hat hónappal a koronavírus-fertőzés után is mutattak válaszreakciót egy új, kis létszámú kutatás szerint. A kulcskérdés az volt, hogy a SARS-CoV-2 vírussal való fertőződés megvédheti-e az embert, ha másodszor is találkozik a vírussal, és ha igen, mennyi ideig tarthat az immunitás. Azt már tudták a kutatók, hogy nagyjából tíz nappal a fertőzés után kezdenek el termelődni az antitestek, de úgy tűnik, idővel a számuk fogyatkozik. Azt is felfedezték, hogy a T-sejtek, az immunsejtek egy fajtája a megfertőzött sejteket támadja meg. Ez a sejtes immunválasz az egyik kulcsfontosságú eleme lehet a védekezésnek. Részletek!

Julita Mir ehhez hozzátette, hogy az immunitás bonyolult, és a kép árnyaltabb, mint amit önmagukban az antitestek felrajzolhatnak. "Érdekes, hogy egyes embereknél nincsenek detektálható antitestek, de valahogy mégis védettek. Ennek ellenére még mindig sok a nyitott kérdés és további kutatásokra és több időre lesz szükségünk, hogy megválaszoljuk őket" - figyelmeztetett a szakember a bizonytalanságokra.

Azaz bár a betegség másodszori jelentkezése nem túl valószínű, de azért megvan az esélye, így akkor is fontos az oltás beadatása, ha valaki már átesett a fertőzésen. "A cél az immunitás növelése és a betegség esélyeinek csökkentése. Azokat az embereket, akik már találkoztak a koronavírussal, továbbra is immunizálni kell, bár jelenleg azt javasolják az oltási szakértők, hogy akik átestek a fertőzésen engedjék előre azokat az oltásoknál, akik nem fertőződtek meg eddig" - tette hozzá Alan Taege.