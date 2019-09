Az e-cigi rejtélyes tüdőbajt okozhat

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a vape-olás biztonságosabb, mint a hagyományos cigaretták és a dohány más módon való élvezete. Ezek ugyanis a rákhoz és egyéb súlyos betegségekhez kapcsolódnak, amelyek évente 8 millió embert ölnek meg a világon. Magyarországon is évente mintegy 25 ezer halálozást vesznek számba, amely dohányzás nélkül valószínűleg nem következne be. Továbbá, ha a 100 ezer főre számított, megromlott egészség miatti életév-veszteséget (DALY) nézzük, akkor Magyarország a 28 EU tagállam közül a legrosszabb helyen áll (6 ezer DALY 100 ezer főre vetítve).

A tudósok már évekkel ezelőtt felfedeztek néhány nyugtalanító vegyianyagot e termékekben. Az egyik a formaldehid, egy ismert rákkeltő. Egy másik lehetséges tettes a diacetil, egy ízesítőszer, amely összefüggésbe hoztak egy súlyos tüdőbetegséggel, nevezetesen a halálos állapotként számontartott "popcorn tüdővel", amelyet korábban elsősorban gyári munkásoknál diagnosztizáltak. Korábban már azt is megírtuk, hogy a Birminghami Egyetem kutatói megállapították, az e-cigarettázás többek között az immunrendszert is veszélyeztetheti, mert gátolja az immunsejtek működését a tüdőben és fokozza a gyulladást. A tudósok ezért óvatosságra intettek a széles körben elterjedt nézettel kapcsolatban, hogy az e-cigaretta használata biztonságos. Mivel a piacon rengeteg termék és számtalan ízesítés van, így általános következtetést nehéz lesz levonni, de a jelenlegi tapasztalatok arra vallanak, hogy az e-cigarettát is jobb elkerülni.

Egy beteg bele is halt

Legutóbb amerikai közegészségügyi tisztviselők tettek közzé figyelmeztetést az e-cigaretták és más vapolóeszközök elkerülésére azt követően, hogy az elmúlt hetekben egy súlyos tüdőbetegség ütötte fel a fejét. A kór az USA 25 tagállamban legalább 215 embert betegített meg, és egy beteg bele is halt a fertőzésbe. Az amerikai járványügyi hivatal (CDC) és a gyógyszerfelügyelet (FDA) más kormányhivatalokkal együttműködésben próbálja meg kideríteni, hogy mi okozza a vapoláshoz kötődő kórt.

Annyi már világos, hogy sok esetnél a megbetegedés előtt olyan termékeket használtak, amelyek kannabiszt vagy THC-t, a marihuána hatóanyagát tartalmazták. Az ügynökségek figyelmeztettek arra is, hogy a fogyasztók ne változtassák meg a kereskedelemben kapható eszközöket, vagy ne kotyvasszanak otthon elpöfékelhető anyagokat. "Bárki, aki e-cigaretta terméket használ, nem vásárolhatja meg ezeket az utcán, és nem módosíthatja őket, illetve nem adhat hozzájuk olyan anyagokat, amelyeket nem a gyártó szándékozott" - jelentették ki közleményükben Robert Redfield, a CDC igazgatója és Ned Sharpless az FDA biztosa.

Hozzátették, hogy a folyamatban lévő vizsgálatoktól függetlenül az e-cigarettatermékeket nem kellene használniuk fiataloknak, fiatal felnőtteknek, terhes nőknek, valamint azoknak a felnőtteknek, akik jelenleg nem használnak dohánytermékeket. A vapolás amerikai piacán egészen furcsa koreográfia szerint alakulnak a dolgok. A dohányzásellenes hatóságok és a dohányipar ebben az ügyben mintha egymás mellett állna. Kevin Burns, a legnagyobb vapolóeszköz-gyártó, a Juul Labs Inc. vezérigazgatója egy országos tévéműsorban a következő kijelentést tette a jelenleg nem dohányzóknak címezve: "Ne vapoljon! Ne kezdje el használni a nikotint, ha korábban nem tette! Ne használja a terméket! Nem ön a célfogyasztó!"

A súlyos tüdőkárosodást elszenvedett betegek tüneteinek megjelenése nem mindig mutat következetes mintát. Sokan a tünetek lassú kifejlődésről számoltak be. Végül mindannyian légzési nehézség, légszomj és mellkasi fájdalom miatt kerültek kórházba. Másoknak vírus okozta fertőzésük volt, amely lázas tünetekkel, fáradtsággal vagy emésztőrendszeri problémákkal, például hányással és hasmenéssel járt. Még nem egyértelmű, hogy van-e közös ok, vagy hogy a betegek különböző problémáktól szenvednek, amelyeknek hasonlóak a tüneteik - közölték a tisztviselők.

A közegészségügyi hatóságok felkérték az egészségügyi szolgáltatókat, hogy jelentsenek be minden tüdőbetegséget olyan náluk megjelenő páciensek esetében, akik az elmúlt három hónapban e-cigarettát használtak. "További információra van szükség ahhoz, hogy jobban megértsük, van-e kapcsolat valamely meghatározott termék vagy anyag és a bejelentett betegségek között" - mondták a tisztviselők. Az FDA eddig 127 jelentést közölt már arról, hogy a vapolás különféle rohamokhoz vezethet.

Nálunk is egyre népszerűbb a nikotinos pára

A vapolás nem csak Amerikában, hanem nálunk is növekvő probléma. A hagyományos dohánytermékek forgalombővülése már nem tartható fenn, a dohányiparnak ezért jelentős változásokra kell készülnie - mondta nemrégiben Orosz Zoltán, a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. ügyvezető igazgatója a cég sajtótájékoztatóján. A kész cigaretta és a vágott dohány forgalma Magyarországon is csökkent, az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. májusi adatai szerint az utóbbi egy évben 3,6 százalékkal. Ugyanakkor - bár alacsony bázisról - az utántöltőfolyadékok forgalma de 47,7 százalékkal nőtt ugyanakkor, ami az e-cigaretta terjedését jelzi Magyarországon is.

A hagyományos dohányáruk helyét a hevítéses termékek, főképp az elektromos cigaretták vehetik át. Orosz Zoltán úgy véli, hogy 200 ezer e-cigarettázó lehet Magyarországon, miközben hagyományos dohányt körülbelül 2,4 millióan vásárolnak. Becslések szerint az e-cigaretták belföldi piacát csaknem 90 százalékban a feketepiac uralja, évente csaknem 6,5 milliárd forint bevételkiesést okozva az államnak. Az illegális kereskedelem többek között azért is jelentős, mert a töltőfolyadékok házilag is keverhetők. Ez azért veszélyes, mert az ilyen gyakorlatnak valószínűleg az amerikai megbetegedések megjelenéséhez is köze van.