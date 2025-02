A tisztítás és a hidratálás minden bőrtípus esetén alapvető fontosságú. De a zsíros, pattanásos bőr esetén különösen fontos, hogy megtaláljuk az ápoláshoz a megfelelő termékeket, és azokat úgy használjuk, hogy a jótékony hatásuk a lehető legjobban érvényesüljön.

Mire van szüksége a pattanásos bőrnek?

A zsírosodásra, mitesszerekre, pattanásokra hajlamos bőrről sokan azt gondolják, hogy alaposan tisztítani kell, és „szárítani”, hogy kevésbé legyen zsíros – ez azonban tévhit. Ha szárító hatású kozmetikumokat használunk, annak épp a kívánttal ellentétes lehet az eredménye: a bőrt csak még több faggyú termelésére ösztönözzük vele. Mi akkor az, amivel jót tehetünk a zsíros, pattanásokra hajlamos bőrnek, és csökkenthetjük a túlzott faggyútermelést?

Olyan tisztításra és ápolásra van szükség, amely nem károsítja a bőrbarriert.

Gyengéd hámlasztás: olyan hatóanyagokkal, amelyek megkönnyítik az elhalt hámsejtek eltávolítását.

A pórusok tisztulását segítő összetevők is sokat számítanak.

Olyan tisztító kozmetikumot válasszunk, amely rendelkezik ezekkel a jótékony hatásokkal, de nem szárítja vagy irritálja a bőrt.

A bőr alapos de gyengéd megtisztítása reggel és este elengedhetetlen.

A tisztítás után hidratálásra van szükség – ehhez pedig kíméletes, de hatékony, matt hatást biztosító hidratáló krémre.

A pattanások és mitesszerek utáni maradványtünetek kezelésére is figyelmet kell fordítani.

Optimális tisztítás

Ha zsíros, pattanásos, mitesszeres bőrre keresünk tisztítót, a Bioderma Sébium Gel Moussant Actif hámlasztó hatású, tisztító habzó gél jó választás. AHA és BHA savak kombinációját tartalmazza. A szalicilsav (BHA) hámlasztó hatású, feloldja az elhalt hámsejtek közötti kötéseket és az eltömődött pórusokban lévő faggyút. A glikolsav (AHA) a bőr mélyén fejti ki a hatását, szintén az elhalt sejtek könnyebb eltávolításában segít, valamint aktiválja a bőrmegújító folyamatokat. Kíméletes a zsíros bőrrel, de rendkívül hatékony a szennyeződések és a bőrhibák ellen.

Így használjuk: Nedves bőrre kell felvinni a gélt az esti és a reggeli tisztításnál, majd gyengéd masszírozással felhabosítani. Vízzel alaposan öblítsük le, majd finoman, az arcot nem dörzsölve puha törülközővel töröljük szárazra.

Hatékony hidratálás

Ne gondoljuk, hogy a zsíros bőrnek nincs szüksége hidratálásra – ez egy gyakori hiba, amit a pattanásos bőrrel küzdők elkövetnek. Attól, hogy a bőr zsíros, még lehet dehidratált, és fontos, hogy pótoljuk a szükséges nedvességet. Ráadásul egy jól megválasztott hidratáló krémmel még sikeresebbek lehetünk a pattanások ellen folytatott harcban is. A Bioderma Sébium Kerato+ gél-krém nemcsak a bőr komfortérzetének, puhaságának és hidratáltságának megőrzésében segít, hanem a bőrhibák és a maradványtünetek ellen is hatékony. A benne lévő savak (szalicilsav és új generációs AHA-savként almasav-észter) szinergiában működnek, a bőrfelszínen és a mélyebb rétegekben is kifejtik hatásukat. Ennek köszönhetően a termék megnyitja az eltömődött pórusokat, segít a felesleges faggyú eltávozását – mindezt úgy, hogy nem irritálja vagy szárítja a bőrt, 8 órás hidratáló hatást biztosít. A Fluidactiv komplexnek köszönhetően pedig megakadályozza az újabb bőrhibák kialakulását azzal, hogy folyékonyan tartja a faggyút, megelőzi a pórusok eltömődését.

Így használjuk: Alapos tisztítás után vigyük fel az egész arcra, vagy csak a bőrhibák körüli területre. Mivel a textúra nem zsíros vagy ragadós, beszívódás után bátran lehet rá sminkelni.

Anti-aging extra

Ha szeretnénk egy kicsit komplexebbé tenni az arcápolási rutinunkat, és az anti-aginget is becsempésznénk a bőrápolásunkba, érdemes egy szérummal kiegészíteni a használt terméksort. Olyan kozmetikumra van szükség pattanásokra hajlamos, zsíros bőr esetén, amely egyszerre csökkenti a pattanásokat, tág pórusokat, megelőzi az újabb bőrhibák kialakulását, és közben az öregedés első jelei ellen is hatékony. A Bioderma Sébium szérum hidratálja és erősíti a bőrt, összehúzza a kitágult pórusokat, csökkenti a pattanásos tüneteket és az utánuk maradó hegeket, valamint a felszíni ráncokat is kisimítja. A Fluidactiv technológia normalizálja a faggyú minőségét, hogy megakadályozza a pórusok eltömődését. A szalicilsav az elhalt hámsejtek eltávolításában segít, az acetil-glükózamin stimulálja a sejtek megújulását, a biomimetikus hialuronsav pedig hidratál és feltölti a finom vonalakat.

Így használjuk: Tisztítás után, a hidratáló krém használata előtt vigyük fel a bőrre, és finoman masszírozzuk be. Utána mindig hidratáljunk.

Így óvjuk a zsíros bőrt

Az alábbi néhány tipp segít abban, hogy minél hamarabb visszanyerjük bőrünk szépségét, simaságát, egészségét.

1. Ne várjunk 1-2 hét alatt csodát. Az új termékeknek hagyjuk legalább 4 hetet, hogy látványosan kifejthessék bőrjavító hatásukat.

2. Legyünk következetesek és kitartóak. A rendszeresség nagyon fontos a bőrápolásban, ez a hatékonyság feltétele.

3. Kérjünk segítséget szakértőtől. Ha bizonytalanok vagyunk, hogy a megfelelő termékeket választottuk-e, bátran kérdezzünk meg bőrgyógyászt.

4. Ne essünk túlzásba. Nem lesz gyorsabb a javulás, ha több krémet, szérumot használunk, és akkor sem, ha a javasoltnál gyakrabban használjuk őket. Ahogy nagyon sokféle termék alkalmazására sincs szükség: a bőrt nem túlterhelni akarjuk, hanem megadni neki a segítséget, hogy visszatérhessen az optimális működéshez.

5. Válasszunk jól tolerálható terméket. Ha valami csíp, éget, irritációt, kivörösödést, viszketést okoz, az egészen biztosan nem megfelelő a bőrünk számára. Keressük azokat a készítményeket, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy a hatékonyság mellett jó tolerálhatóságot is biztosítsanak.