Egy hónapjuk maradt a szülőknek, hogy összegyűjtsék a pénzt beteg gyermekük kezelésére

Ágoston, egy egészségesen született kisfiú, aki 10 hónapnyi életének nagyobbik részét egy 8 négyzetméteres kórházi szobában töltötte. Szülei kétségbeesett gyűjtésbe kezdtek, hogy megmentsék az életét, ugyanis Ágostont 3 és félhónapos korában diagnosztizálták akut myeloid leukémiával, annak is az egyik legritkább fajtájával. Az édesapával, Tóth Gábor Dániellel beszélgettünk.

A betegségre egy apró csomó hívta fel először a figyelmet. "Igazából 2024 augusztusában kezdődött ez az egész. Pontosan az augusztus huszadikai hétvégén vettük észre az első csomócskát, ami persze először nagy riadalmat keltett, bár még nem is sejtettük valójában mekkora nagy a baj. Főleg a feleségem érezte ezt, én racionálisan közelítettem meg, próbáltam úgy felfogni, hogy biztos valami egyszerű kis ciszta, amit majd ki kell kapni, aztán kész. Végül mégis elmentünk ultrahang vizsgálatra, ahol azt javasolták, hogy feltétlenül vizsgáltassuk meg szakemberrel, mert az ultrahang nem igazán alkalmas arra, hogy a szövetszerkezetet pontosan meghatározza. Az látszódott egyértelműen, hogy ez bizony nem egy ciszta. Elmentünk a gyerekorvosunkhoz, aki próbált nyugtatni minket, és beutalót adott a miskolci hematológiára. De olyan ütemben nőttek a csomók a gyereken, hogy egyre nagyobb aggodalommal töltött el bennünket. Reggel még három volt, délutánra már négy. Ezek nagyjából diónyi, fájdalmatlan csomók voltak" - mesélte portálunknak az édesapa.

Ágostont 3 és félhónapos korában diagnosztizálták akut myeloid leukémiával. Fotó: Tóth Gábor Dániel

A szülők igyekeztek az események elé menni, és bár Noszvalyon lakik a család, a Heim Pál kórházba rohantak a kisfiukkal. Az események felgyorsultak és az első vérvétel után már a kórházban folytatódott a kivizsgálás.

Ritka génmutáció miatt különösen veszélyes ez a leukémia

"Noha alapvetően a leukémia tipikus első tünetei a láz, és a vérképben fehérvérsejtszám emelkedés, Ágostonnál hetekig nem látszódott semmilyen jellegzetes laboratóriumi elváltozás" - folytatja Gábor. "Még az MR után is – amiből már egyértelműen lehet szövetszerkezet elváltozásra következtetni - azt mondta az egyik legnagyobb radiológus szaktekintély, hogy nyugodjunk meg, ez nem rosszindulatú és Ágoston meg fog gyógyulni. A sebészek javaslatára szerencsére vettek biopsziát a csomókból. És ekkor tudtuk meg, hogy daganatos sejtek vannak ezekben a dudorokban. Így aztàn megkaptuk az első diagnózist, miszerint ez limfóma."

Szerencsés lett volna, ha valóban limfóma lenne a diagnózis, mert ebben az esetben a nyirokrendszert érintette volna a megbetegedés, a vérképzőrendszert nem. Azonban a beazonosított daganatsejtek jelenléte már egyértelműen alátámasztotta a leukémiát.

"Az alapdiagnózis akut myeloid leukémia (AML). A gyermekkori leukémiák nagy százaléka ma már jó eséllyel gyógyítható, de az ő betegsége egy olyan ritka génmutáció miatt alakult ki (CBFA2T3::GLIS2), amely évente csak pár gyermeket érint világszerte (kizárólag 2 év alattiakat) és a túlélési esélye immunterápia nélkül csupán 15-20% körül mozog. Míg korábban kevés diagnosztikai eszköz volt az orvosok kezében, ma már robbanásszerűen fejlődik a technológia a vizsgálatok terén. Olyan DNS szintű génvizsgálatokat tudnak kivitelezni, amelyekből képesek kimutatni azt a génmutációt, ami az egész betegség kiváltója. Az esetünkben, amikor ez a génvizsgálat megtörtént, csak akkor tudtuk meg, hogy extrém ritka ez a fajta leukémia. És persze, hogy ez milyen túlélési esélyt jelent a gyerekünknek…" - mesélte az apuka

Abban a kategóriában vagyunk sajnos, hogy láthatóan az eddigi terápiák nem hatottak. Fotó: Tóth Gábor Dániel

Egy versenyfutás indult az idővel, a szülők igyekeztek minden elérhető információt megtalálni az interneten. Angol nyelvű oldalakat, tudományos cikkeket és tanulmányokat olvastak, beleásták magukat a betegséggel kapcsolatos összes elérhető szakmai anyagba. "Valójában a feleségem mélyült el jobban az információkban, ő már fél éve minden éjjel csak erről olvas, szóval lehet, hogy sokkal jobban tudna erről beszélni. Én az érthetőség szempontjából közelítettem meg a betegséget, hogy az orvosok kitartó munkáján kívül is kereshessünk segítséget. Mi olyanok vagyunk, hogy értenünk kell, mi és miért történik. Amit leszűrtünk az olvasottakból, az az, hogy igazából Ágoston szervezetében két gén eltört, és úgy kapcsolódott össze, ahogy nem kellett volna. Emiatt egy bizonyos fajta fehérvérsejt félérett állapotban maradt, és így nem tudta ellátni a feladatát. Úgy tűnik, egyfajta töltelék maradt a vérben, de mivel a programozott sejthalál sem következik be, kiszorítja a jól működő sejteket a keringésből. Ez az a tipikusan megjelenő vérképromlás a leukémiákban, vagyis a betegség fő jelzője. Amikor annyira elszaporodnak ezek a félkész, éretlen sejtek a vérben, vagy a csontvelőben, hogy kiszorítják az érett normálisan viselkedő sejteket".

A kezelésen túl is százmilliókra lehet szükség

A gyógykezelés elkezdődött, a gyermek pedig már túl van három kör kemoterápián. Ez nem azt jelenti, hogy háromfajta gyógyszert, hanem három komplex készítményt kapott, amelyekben akár 3-4 fajta gyógyszer volt összetársítva. Sajnos az eddigi kezelések nem érték el a kívánt eredményt, jelenleg egy külföldi, rendkívül költséges gyógykezelés az egyetlen reményük.

"Mióta elérhető a DNS alapú vizsgálat, differenciáltabb lehet a diagnózis és a terápia is ennek megfelelően. 2017-ben az USA-ban egy kislánynál diagnosztizálták először ezt a típusú leukémiát. Sajnos nála hiába azonosították, a megfelelő kezelést már nem kaphatta meg. A szülei azonban létrehoztak egy alapítványt, „Projekt Stella” néven. Az alapítvány célja, hogy az ilyen géneltéréssel azonosított gyerekeket gyógyítsák és támogassák a terápiák fejlesztését. Évente nagyjából 30 ilyen beteget diagnosztizálnak világszerte. Ha figyelembe vesszük a világon összesen született csecsemők számát, ez olyan elenyésző szám, hogy a gyógyszergyártó cégeknek egyszerűen nem éri meg több százmillió dollárt fordítani a speciális gyógyszer előállítására" - mondta el Gábor.

A pénzt nem a gyógyszerre gyűjtik, hanem a kezeléssel járó egyéb költségek finanszírozására. "A gyógykezelést a Projekt Stella Alapítvány teljes egészében biztosítja számunkra. Tudni kell, hogy ez közel azonos az általunk célul kitűzött 500 millió forinttal, ami óriási összeg! Ennek azonban ára is van, ugyanis el kell jutnunk az Egyesült Államokba, ott huzamosabb ideig élnünk kell és Ágostonnak egy kórházi ellátás keretében adják a kezelést. Mivel nincs amerikai biztosításunk, ezért minden egyes napért, vérvételért, injekcióért stb., súlyos dollárokat kell fizetnünk. Lássuk csak, megnéztük hozzávetőlegesen. Egy vérvétel több száz dollár (hiszen a laboratóriumi vizsgálatok sora változhat, viszont ezzel arányosan az áruk is) úgy, hogy napi egy vagy kettő is biztosan szükséges. Elég ezt beszoroznunk mondjuk hatvannal - mert minimum 60 napot leszünk kint – és máris nagyon-nagyon gyorsan repkednek az összegek. Az USA-ban az intenzív osztályon 10 ezer dollár egy nap. Ez úgy közel 4 millió forint. Igazából 1,2 millió dollár, vagyis 446 millió forint az alap, amivel elindulhatunk, hogy biztosan befejezhetjük majd a kisfiunk kezelését" - magyarázta az édesapa.

Egy hónapjuk van összegyűjteni a pénzt

Terveik szerint napokon belül létrehoznak egy alapítványt, hogy tisztán, átláthatóan tudját a begyűjtött pénzt kezelni. "Fontos kihangsúlyozni, hogy az eddig összegyűlt pénzt átutaljuk az alapítvány számlaszámára és ott – megfelelve a jogi háttérnek – kizárólag adott cél számára használható fel. Minden egyéb költséget a családi kassza áll, a cél, hogy a kisfiunk meggyógyulhasson, minden mást alárendeltünk. Naponta este felkerül a facebook oldalunkra, hogy éppen hol tart a gyűjtés. Most közel 10 százalékon állunk és az egy hónap percei nagyon gyorsan fogynak. Egy hónap. Az orvosok szerint ezen az időablakon kell majd beugranunk, amíg nyitva van…" - hangsúlyozta.

"Ágoston úgy tudja, „ez a világ”. 8 négyzetméternyi vagyonunk van, és fehérköpenyes emberek járnak ki és be. Fotó: Tóth Gábor Dániel

Persze a kisgyermek számára is rendkívül megterhelőek a kezelések. Ágoston eddigi élete nagy részét kórházak falai között töltötte, szülei azonban mindent megtesznek a kényelméért. "Ha a gyógykezelést nézzük, magától a leukémiától még nem volt rosszul, a kemoterápia hatásaitól annál inkább. Mire a világra eszmélt 3 hónapos kora körül, gyakorlatilag már a kórházi szobában voltunk. Egyelőre számára természetes, hogy ez a 8 négyzetméter maga a világ, ahol fehérköpenyes emberek járnak ki és be. Tavaly karácsony napja volt az a nap, amikor ez a csöppnyi gyerek életében ugyanannyi időt töltött kórházban, mint azon kívül… Mi a feleségemmel mellette vagyunk és átéljük a napokat együtt. Szerencsére a munkahelyemen a Bosch-nál, lehetőséget kaptam a távoli munkavégzésre, amiért iszonyú hálásak vagyunk. Sok más támogatásban is segítenek bennünket" - mondta az apuka.

Ágoston számára a külföldi gyógykezelés nélkül esélytelen a leukémiát leküzdeni. Az országos összefogásra már számos esetben volt példa, és csodával határos módon gyűlt össze hihetetlennek tűnő összeg is. Kérjük, támogassák a családot, hogy eljuthassanak az Egyesült Államokba, és megkezdhessék a 10 hónapos Ágoston terápiáját.

Itt segíthetjük Ágoston gyógyulását:



➡️ Közvetlen utalás:



Név: Tóth Gábor Dániel



GIRO:10410400-00000100-52983480



Közlemény: Adomány



FONTOS! A fenti közlemény nélkül illetéket kell fizetnünk az összeg után.



➡️Bankkártya: https://4fund.com/agostrong