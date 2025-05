A rákot túlélő nők nagyobb valószínűséggel küzdenek krónikus fáradtsággal és depresszióval, mint a férfiak – derült ki egy új kutatásból. Az eredményeket nemrég mutatták be az Amerikai Rákkutató Társaság éves ülésén Chicagóban – írja az NBC News.

A sikeres kezeléssel sem érnek véget a panaszok

A kutatás arra is rávilágít, hogy hátramaradó tüneteik miatt nők kisebb valószínűséggel vesznek részt szabadidős fizikai tevékenységekben, ami idővel súlyosbítja tüneteiket és rontja életminőségüket. Az új eredmények korábbi kutatásokra épülnek, amelyek szerint a nőknél súlyosabb mellékhatások jelentkeznek a rákkezelés során, mint a férfiaknál. Azt is aláhúzzák, hogy a rákkezelésnek milyen „nagyon is valós következményei” lehetnek a nőkre nézve, miután betegségük már a gyógyulás stádiumába lépett. „A jövőben a rákkezelések egyre hatékonyabbá válnak, és a rákot inkább krónikus betegséggé változtathatják” - mondta Dr. Unger, aki a rákbetegek életminőségét tanulmányozza. "Érthető módon azonban, a betegek nemcsak élni akarnak, hanem jól is akarnak élni. Tehát ez az a terület, ahol kutatásunk valóban segít irányt mutatni".

Az eredmények azt sugallják, hogy a rák utáni terápiás programokban a testmozgásnak prioritást kell kapnia. Fotó: Getty Images

Dr. Simo Du, a tanulmány vezető szerzője észrevette, hogy a klinikáján sokkal több női, mint férfi ráktúlélő panaszkodott fáradtságra, ami megnehezítette számukra olyan egyszerű tevékenységek végzését is, mint a bevásárlás, öltözködés, zuhanyzás. Annak érdekében, hogy jobban megértsék, a különbség hogyan befolyásolta a betegek életminőségét, Du és kollégái 1555 felnőtt ráktúlélő válaszait elemezték. A résztvevők olyan kérdésekre válaszoltak a többi között, hogy például reménytelennek érzik-e magukat, küzdenek-e rossz étvággyal, tapasztalnak-e alvászavarokat és vannak-e önkárosító gondolataik. Emellett kérdőíveket töltöttek ki arról is, hogy milyen típusú fizikai tevékenységeket végeznek.

Miért rosszabb a nők életminősége a rák után

A tanulmány megállapította, hogy a férfi túlélőkhöz képest a női ráktúlélők 69 százalékkal nagyobb valószínűséggel számoltak be rák okozta fáradtságról és 58 százalékkal nagyobb valószínűséggel depresszióról. Bár a fáradtságról már ismert, hogy a rákbetegek több mint 80 százalékát érinti, a tanulmány szerint a nők mégis másfélszer nagyobb valószínűséggel tapasztalják, mint a férfiak. „A rákkezelések az egész szervezetre hatással vannak, mivel a rákos és az egészséges sejteket egyaránt elpusztíthatják” - mondta Carolyn Gotay, rákkutató. „Ezek a hatások a kezelés befejezése után hónapokig vagy évekig fennmaradhatnak, és a túlélőknél a süketségtől a meddőségig számos egészségügyi problémát okozhatnak.”

A rák okozta fáradtságot és depressziót okozhatja maga a rák, vagy az általa okozott egyéb egészségügyi állapotok is. Továbbra sem tisztázott viszont, hogy miért a nők azok, akik leginkább elszenvedik ezeket a hatásokat. A szakértőknek ezzel együtt van néhány elméletük. A kutatások azt mutatják, hogy a nők immunválasza erősebb a kezelésekre, ami erősebb gyulladást okoz. Du szerint a nők esetében a gyógyszerek kiürülése is lassabb, ami a gyógyszerek magasabb koncentrációjához vezet a szervezetükben, így erőteljesebb tünetekhez.

„A nőknél nagyobb valószínűséggel alakulnak ki olyan rákos megbetegedések is, amelyeket alapvetően hormonterápiával kezelnek, így ez nagyban hozzájárulhat a fáradtsághoz és a depresszióhoz” - mondta Du. Szerinte az is lehetséges, hogy a társadalmi nemi normák is szerepet játszanak. „A nőkre jellemzően több feladat hárul, mint például a gyermekek gondozása és a házimunka, ami növelheti a stresszt, egyben hozzájárulhat a fáradtsághoz és a depresszióhoz” - mondta.

A testmozgás lehet a kulcs

A tanulmány azt is megállapította, hogy az összes ráktúlélő közül azoknál, akik mérsékelt testmozgást végeztek, például sétáltak vagy kerékpároztak, 50 százalékkal alacsonyabb volt a rák okozta fáradtság kockázata. Azok, akik intenzívebb tevékenységben vettek részt, nem tapasztaltak javulást az energiájukban. Eközben mind a mérsékelt, mind az erőteljes aktivitás a depresszió kockázatának jelentős csökkenésével járt együtt a kutatás szerint.

Összességében az eredmények azt sugallják, hogy a rák utáni terápiás programokban a testmozgásnak prioritást kell kapnia. „Mindig gyógyszereket írunk fel, hogy segítsünk a rák túlélőinek megbirkózni a tartós tünetekkel, de a rákkal kapcsolatos fáradtság esetében a testmozgás talán valóban jobban működik, mint a gyógyszeres beavatkozások” - mondta Du.

A kutatók remélik, hogy a tanulmány segíthet elfogadtatni azt a gondolatot, hogy teljesen rendben van, ha valaki nem érzi jól magát a rák túlélése után. „Amikor az emberek túlélik a rákot, és fáradtság vagy depresszió gyötri őket, azt gondolják, hogy valami baj van velük, mert nem hálásak. De nem szabad, hogy egyedül érezzék magukat, vagy úgy érezzék, hogy hibásak.”