5 módszer, amely segít elkerülni a rákot

„A rák egy összetett betegség megannyi kiváltó okkal – de olykor azok nélkül. Egyes betegeknél a rák csupán a puszta balszerencsén múlik. Onkológiai tanácsadóként számos olyan beteggel találkoztam, akik máskülönben tökéletesen egészségesek voltak és egészséges életmódot folytattak” – írja a The Conversation oldalán Justin Stebbing onkológus, az Anglia Ruskin Egyetem professzora. Hozzáteszi ugyanakkor, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne tehetnénk semmit a rosszindulatú megbetegedések megelőzése érdekében. Az alábbiak öt olyan megközelítést mutatunk be a szakember gyűjtése alapján, amelyek prevenciós hatékonyságát tudományos eredmények igazolják.

A többi között a rendszeres testmozgás is nélkülözhetetlen egészségünk megőrzéséhez. Fotó: Getty Images

Kerüld a dohánytermékeket

Evidenciának tűnhet ez a tanács, fontos azonban hangsúlyozni, hogy a leszokással drasztikus mértékben javíthatjuk esélyeinket a rákkal szemben. A dohányzásról ismert, hogy a tüdőrák mellett közrejátszhat szájüregi daganatok, torok-, vese-, hólyag-, hasnyálmirigy-, gyomor- és méhnyakrákos megbetegedések kialakulásában egyaránt. A dohányfüstben lévő méreganyagok nem csupán a tüdőt, de az egész szervezetet károsítják. Becslések szerint Európában a rák okozta halálesetek körülbelül 30 százaléka a dohányzáshoz köthető. Ezzel együtt sosem késő leszokni. Van, akinél beválik, ha egyik napról a másikra leteszi a cigarettát, míg mások számára egy dohányzásról való leszokást segítő program hozza meg az áttörést. A lényeg, hogy ha egyedül nem tudunk úrrá lenni a káros szokáson, merjünk segítséget kérni! Emellett gondolni kell arra is, hogy a dohányzás nemcsak a dohányos, hanem a környezetében élők egészségét is károsítja, amit passzív dohányzásnak nevezünk.

A fogyás nem csak a nyári strandoláshoz fontos

A dohányzás elhagyása után közvetlenül az egészséges testsúly megőrzése következik a sorban, ha rákmegelőzésről van szó. Elhízás következtében olyan hormonok szabadulnak fel nagy mennyiségben a szervezetben, amelyek a rosszindulatú elváltozások fellépését is elősegíthetik. Nem véletlen tehát, hogy a tetemes súlyfelesleg a többi között az emlő-, vastagbél-, méhtest-, nyelőcső-, vese- és hasnyálmirigyrák fokozott kockázatával hozható összefüggésbe a megfigyelések szerint. A súlyproblémákkal szemben a rendszeres testmozgás jelenti a legbiztosabb eszközt: hetente legalább 150 perc közepes vagy 75 perc intenzív mozgás, illetve a kettő arányos kombinációja javasolt felnőttek számára, amivel jelentős hozzájárulhatunk a rákmegelőzéshez.

Figyelj oda, mi kerül a tányérodra

Csodaszerek nincsenek, de étrendünknek is nagy szerep jut egészségünk hosszú távú megőrzésében. Olyannyira, hogy táplálkozásunkon keresztül a rákkockázatot is csökkenhetjük. Ehhez Stebbing a növényi alapú élelmiszerek előnyben részesítését javasolja, beleértve zöldségeket, gyümölcsöket, teljes kiőrlésű gabonákat és hüvelyeseket egyaránt. Mint azt megírtuk, a közelmúltban III. Károly brit királyról is felröppent a hír, hogy elhagyta étrendjéből a vörös húsokat. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy a feldolgozott élelmiszerek, cukrok, telített és zsírsavak minél alacsonyabb mértékű bevitele jól szolgálja az egészségmegőrzést, így hasznos lehet például a mediterrán diéta elveit követni étrendünk megtervezésekor.

Óvatosan az alkohollal

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hivatalos álláspontja szerint nincs olyan formája az alkoholbevitelnek, amely kockázatmentes lenne egészségünkre nézve. Az alkohol ismert rákkeltő anyag, és mint ilyen összefüggésbe hozható a szájüregi, torok-, emlő-, máj- és vastagbélrák fokozott kockázatával egyaránt. Mindez pedig, ahogy azt a szakértő írja, dózisfüggő: minél többet iszik valaki, annál nagyobb veszéllyel néz szembe. A legjobb megoldás tehát, akárcsak a dohányzás esetében, itt is a teljes leszokás. De legalább törekedjünk arra, hogy kevesebbszer és kevesebbet igyunk.

Védd magad a napfénytől

Noha D-vitamin-termelésünkhöz elengedhetetlen, túlzott mennyiségben a napfény is rendkívül káros. Az UV-sugárzás károsítja a sejtek DNS-ét, ami hosszú távon rosszindulatú elváltozások forrásává válhat. Éppen ezért a napos időszakokban egész évben oda kell figyelnünk a megfelelő fényvédelemre, különösen a nyári időszakban.