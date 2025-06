"A rák minden formában szívás" – Jessie J emlődaganattal küzd

Korai stádiumú mellrákja van Jessica Ellen Cornishnek, ismertebb nevén Jessie J angol énekesnőnek, aki most a műtétre készül. A Price Tag énekesnője egy Instagram-videóban jelentette be a diagnózist – közölte a The Guardian.

Jessie J az 50. Gracie-díjátadón 2025. május 20-án Beverly Hillsben. Fotó: Getty Images

„A rák minden formában szívás, de én kapaszkodom a 'korai' szóba” – osztotta meg a videóban Jessie. Mint mondja, azért tette közzé a diagnózist, hogy azzal magán és másokon is segítsen. Olyanokon, akik hasonló dolgokon mennek most keresztül, mint ő. Jessie J a 2010-es évek elején lett népszerű, Bang Band klipjét több mint 2 milliárdan látták YouTube-on.